Fregene, posizionate altre 9 panchine donate dalle attività commerciali

Campenni: “Sono 15 al momento, le panchine dislocate in alcuni punti della nostra località”

Alla presenza del Vicesindaco Giovanna Onorati, questa mattina, a Fregene, la squadra incaricata dal Comune di Fiumicino ha posizionato le altre 9 panchine donate da alcune attività commerciali che si vanno ad aggiungere alle 6 donate in occasione della marcia della legalità del 7 Aprile, che ha visto la partecipazione di Don Antonio Coluccia, le istituzioni locali e i ragazzi delle scuole.

“Sono 15 al momento le panchine dislocate in alcuni punti della nostra località. Un’iniziativa che ha preso sempre più piede creando questa intesa vincente tra i commercianti e l’amministrazione comunale. Un segnale forte e tangibile dal punto di vista dell’arredo urbano, della legalità, della collaborazione e del senso di comunità. Ringrazio le attività che hanno aderito rendendo più bella la nostra località offrendo un servizio essenziale ai frequentatori della nostra cittadina”, sottolinea l’Incaricato alle Politiche giovanili, Tommaso Campenni.

Le attività in campo per per la donazione sono state: Singita Miracle Beach, Ondanomala Suite Club, Capri, Rio, al Point Break Fregene, Studio Podologico Piergentili, Riviera, Mastino, Patio, Taverna Paradiso, Sogno del Mare, The Place, BBQ di Angy e Parco Avventura.