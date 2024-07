Fiumicino, lunedi 5 agosto, presso la corte di Villa Guglielmi “Memorial Cinzia nel cuore”

Donazione sangue con i volontari del Bambin Gesù di Palidoro

di Alessandra Zauli

Lunedì 5 agosto, dalle ore 7 alle ore 12, organizzato dall’associazione “Il Cuore di Cristiano Onlus” con il patrocinio del Comune di Fiumicino, presso la corte di Villa Guglielmi a Fiumicino il “Memorial Cinzia nel cuore” una donazione sangue in collaborazione con i volontari dell’’ADVS associazione volontari donazioni sangue dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù.

Prevista anche la presenza di oncologi presso gli stand informativi per la prevenzione del tumore al seno, della pelle. A seguire una ricca e prelibata colazione. Chi non potrà donare il sangue puo partecipare comunque alla “passeggiata in Villa” per ricordare Cinzia.

Io ho avuto il privilegio di conoscerla fin da quando ero bambina e porterò sempre con me il ricordo, della donna eccezionale che è stata. Ci ha lasciato troppo presto ma il suo cuore, la sua anima la sua generosità continuano a vivere in tutti coloro che hanno avuto l’onore di condividere con lei un pezzo di cammino terreno.

Ci aspettiamo una grande partecipazione, un numero importante di donazioni perché, mai come in questo periodo, il sangue donato é prezioso e può fare la differenza. La stessa differenza che Cinzia ha sempre fatto durante la sua vita terrena e che continua a fare.