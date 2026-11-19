L’ex premier sarà ospite dei Tavoli del Porto alla Salsedine per un incontro pubblico con Valentina Petrini.
di Dario Nottola
Il presidente del Movimento 5 Stelle ed ex premier, Giuseppe Conte, sarà a Fiumicino il 10 dicembre per presentare il libro “Una nuova primavera”, intervistato da Valentina Petrini. L’appuntamento, promosso dai Tavoli del Porto, è in programma alle 19 alla Salsedine, in via della Scafa 143.
“Crediamo che oggi più che mai ci sia bisogno di ritrovare spazi di confronto, partecipazione e impegno civile. Spazi nei quali discutere del futuro della nostra società, del valore della democrazia e della necessità di rimettere al centro le persone, i loro diritti e le loro aspettative – spiegano i promotori -. Come Tavoli del Porto siamo convinti che la giustizia sociale e ambientale, la tutela dei diritti e la partecipazione democratica siano valori fondamentali per costruire una società più equa e inclusiva. Crediamo inoltre che le comunità locali debbano poter essere protagoniste delle scelte che riguardano il loro futuro, attraverso una politica capace di ascoltare e dare risposte”.
“È anche per queste ragioni che riteniamo importante promuovere occasioni di incontro e confronto con i protagonisti della politica nazionale, soprattutto in una fase storica in cui gli spazi di partecipazione sembrano progressivamente restringersi e il dissenso viene troppo spesso delegittimato e contrastato – spiega il Comitato dei Tavoli del Porto -. In questo contesto si inserisce l’iniziativa del prossimo 10 dicembre, quando Fiumicino ospiterà Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, per la presentazione del suo libro ‘Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia’. Un libro che, partendo dal percorso personale e dall’esperienza di governo di Conte, propone una riflessione sui valori, sulle sfide e sulle prospettive di una nuova stagione politica progressista”.
“Sarà un’occasione per confrontarsi sui grandi temi che riguardano il presente e il futuro del Paese, ma anche per rafforzare il dialogo tra la politica nazionale e i territori, portando all’attenzione dei rappresentanti istituzionali le istanze e le aspettative delle comunità locali. Perché il futuro non si decide senza la partecipazione di chi quel futuro lo vivrà”.