Fiumicino, Giuseppe Conte presenta il suo libro “Una nuova primavera” il 10 dicembre

L’ex premier sarà ospite dei Tavoli del Porto alla Salsedine per un incontro pubblico con Valentina Petrini.

di Dario Nottola

Il presidente del Movimento 5 Stelle ed ex premier, Giuseppe Conte, sarà a Fiumicino il 10 dicembre per presentare il libro “Una nuova primavera”, intervistato da Valentina Petrini. L’appuntamento, promosso dai Tavoli del Porto, è in programma alle 19 alla Salsedine, in via della Scafa 143.

“Crediamo che oggi più che mai ci sia bisogno di ritrovare spazi di confronto, partecipazione e impegno civile. Spazi nei quali discutere del futuro della nostra società, del valore della democrazia e della necessità di rimettere al centro le persone, i loro diritti e le loro aspettative – spiegano i promotori -. Come Tavoli del Porto siamo convinti che la giustizia sociale e ambientale, la tutela dei diritti e la partecipazione democratica siano valori fondamentali per costruire una società più equa e inclusiva. Crediamo inoltre che le comunità locali debbano poter essere protagoniste delle scelte che riguardano il loro futuro, attraverso una politica capace di ascoltare e dare risposte”.

“È anche per queste ragioni che riteniamo importante promuovere occasioni di incontro e confronto con i protagonisti della politica nazionale, soprattutto in una fase storica in cui gli spazi di partecipazione sembrano progressivamente restringersi e il dissenso viene troppo spesso delegittimato e contrastato – spiega il Comitato dei Tavoli del Porto -. In questo contesto si inserisce l’iniziativa del prossimo 10 dicembre, quando Fiumicino ospiterà Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, per la presentazione del suo libro ‘Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia’. Un libro che, partendo dal percorso personale e dall’esperienza di governo di Conte, propone una riflessione sui valori, sulle sfide e sulle prospettive di una nuova stagione politica progressista”.

“Sarà un’occasione per confrontarsi sui grandi temi che riguardano il presente e il futuro del Paese, ma anche per rafforzare il dialogo tra la politica nazionale e i territori, portando all’attenzione dei rappresentanti istituzionali le istanze e le aspettative delle comunità locali. Perché il futuro non si decide senza la partecipazione di chi quel futuro lo vivrà”.