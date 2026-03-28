Fiumicino celebra la Nazionale: in mostra “La Porta del Cielo”

Un viaggio tra Mondiali, leggende azzurre e cimeli storici: esposizione aperta al pubblico fino al 29 marzo

di Fernanda De Nitto

Sarà visitabile fino a domenica 29 marzo la mostra “La Porta del Cielo”, un percorso espositivo e rievocativo dei mondiali e dei grandi protagonisti, tra portieri ed attaccanti, della storia della nazionale italiana di calcio.

L’esposizione, promossa ed organizzata dall’Asd Ostia Calcio 1884, inserita nel progetto “Onda Azzurra – Oltre la partita”, propone un percorso originale tra sport, territorio e memoria.

Presente all’inaugurazione il Sindaco Mario Baccini, insieme con gli Assessori Monica Picca e Stefano Costa, e con il Presidente della Fondazione Roma Litorale Stefano Galloni e i rappresentanti dell’Associazione Sportiva Ostia Calcio 1884.

La mostra nasce con l’obiettivo di coniugare simbolicamente lo sport del calcio con il concetto di volo, in particolare attraverso la figura del portiere che con i suoi gesti atletici sembra sfiorare l’aria. Infatti, una sezione dell’esposizione è interamente dedicata al ruolo dell’estremo difensore con le maglie di Dino Zoff dello strabiliante mondiale del 1982, quella di Gianluca Pagliuca degli sfortunati mondiali statunitensi del 1994, insieme a quella di Gianluigi Buffon del trionfo del 2006 e, più recente, la casacca di Gianluigi Donnarumma degli Europei del 2021, vinti dalla Nazionale nella finale di Wembley contro l’Inghilterra.

Nell’esposizione trovano spazio anche i giornali storici che raccontano delle competizioni mondiali e una raccolta di francobolli in argento delle varie edizioni. Le altre maglie presenti sono quelle che raccontano del mito di Roberto Baggio, simbolo del calcio internazionale e della storia sportiva degli anni ‘90. Un esempio tangibile di forza, coraggio e resistenza, quali valori essenziali di un uomo che è sempre stato campione nella vita e nello sport.

“Lo sport va ben oltre la semplice competizione – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – in quanto rappresenta un’occasione di crescita personale e collettiva, promuove aggregazione, benessere fisico e mentale, e insegna ai più giovani valori come il rispetto, l’amicizia e la collaborazione. Per questo la nostra città, consapevole dell’importanza dello sport, ha tra le sue priorità l’ampliamento e la riqualificazione degli impianti sportivi, come il Pala Fersini, il Cetorelli e il Polo Natatorio di Granaretto, per offrire a tutti spazi moderni e inclusivi dove praticare attività sportive e costruire esperienze di squadra e socialità. Siamo lieti di ospitare iniziative come questa, perché contribuiscono a far conoscere ai nostri ragazzi esempi di eccellenza, passione e impegno.”

La mostra rimarrà aperta al pubblico presso la sede comunale di Fiumicino fino a domenica 29 marzo, nel contempo ad Ostia, presso la Fondazione Roma-Litorale, è stato allestito il Museo Itinerante della Nazionale Italiana di Calcio.

Video a cura di Umberto Serenelli