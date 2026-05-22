Fiumicino, arriva la prima “Giornata Mondiale del Gioco ONU” tra scacchi e giochi inclusivi

Giovedì 28 maggio l’evento gratuito dedicato a tutte le generazioni.

di Dario Nottola

È ufficiale: la prima edizione della “Giornata Mondiale del Gioco ONU”, nel Comune di Fiumicino, sta arrivando, con giochi da tavolo inclusivi, scacchi, party games, players ed associazioni di settore.

Giovedì prossimo, 28 maggio, dalle 15 alle 20.30, Eidos in Rete ODV trasformerà l’Area Ristoro di IKEA Fiumicino e la Galleria The Wow Side, a Parco Leonardo, in un hub ludico gratuito del litorale romano.

“Dimenticate smartphone, tablet e isolamento digitale. Preparatevi a riscoprire il potere di guardarci negli occhi, cooperare e divertirci insieme. Un evento laico, inclusivo e pensato per unire tutte le generazioni, dove c’è un posto a tavola per tutti – spiegano gli organizzatori – Cosa vi aspetta in questo debutto? Una spettacolare scacchiera gigante (2×2 metri!) per sfide all’ultima mossa direttamente in galleria.

Ospiti d’eccezione: avremo con noi i più importanti player e associazioni territoriali del settore, pronti a farvi vivere esperienze uniche! Preparatevi a immergervi in epiche campagne di D&D, infuocati scontri tra deck, partite di scacchi e Go, e party games a non finire”.

Ed ancora, un’area “Universal Design” con giochi da tavolo inclusivi, cooperativi e senza barriere linguistiche.

Un appuntamento a sostegno dell’Articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, supportato dalle istituzioni locali, dai Garanti dell’Infanzia e dalle più grandi case editrici di settore.

“Facciamo la storia del nostro territorio giocando insieme. Taggate nei commenti il vostro party di avventurieri, i vostri amici o i parenti con cui verrete a sfidarvi ai tavoli”, è l’invito.