Fiumicino, a Cadenze Letterarie® «L’altra luna» di Aruta: il coraggio di essere se stessi

Tra letteratura, psicologia e pittura, la testimonianza di Francesca Stajano Briganti su Giò Stajano e la riflessione della consigliera Federica Cerulli.

Una parola può assumere significati diversi a seconda di chi la pronuncia e di chi la ascolta. Un dipinto può suscitare inquietudine oppure raccontare un percorso verso la luce. È quanto emerso giovedì 5 novembre all’Orto Stiloso di Fiumicino, durante l’incontro di Cadenze Letterarie® dedicato al romanzo «L’altra luna. Il coraggio del diverso» di Vincenzo Aruta, pubblicato da Giovane Holden Edizioni.

La rassegna, ideata e condotta da Dino Tropea, ha accompagnato il pubblico attraverso letteratura, interpretazione artistica, psicologia e pittura, trasformando la presentazione del libro in un’esperienza di ascolto e partecipazione.

Il romanzo racconta la storia di Pietro Sangermano, professore la cui esistenza viene attraversata da una lettera proveniente dal Marocco. A scrivergli è Sanda Camar, un tempo Andrea, suo allievo. Quel messaggio avvia un viaggio geografico e interiore che porta Pietro a interrogarsi sulla propria identità, sui sentimenti inespressi e sulle conseguenze dei cambiamenti nelle relazioni affettive.

Vincenzo Aruta ha ricordato quanto fosse difficile affrontare pubblicamente questi temi in una società segnata dal pregiudizio. “Erano cose molto, ma molto difficili da capire, da valutare, da apprezzare”, ha osservato, sottolineando quanto lavoro resti ancora da compiere sul piano dell’accettazione.

A dare voce ai personaggi è stata Francesca Stajano Briganti, attraverso tre letture interpretative: “Perché parla di sé al femminile?», «Devo andare!» e «Per favore, non andare”. Tre momenti che hanno restituito lo smarrimento della scoperta, il conflitto interiore di Pietro e il dolore di Fenice, la moglie che teme di perderlo.

Francesca ha poi condiviso una testimonianza particolarmente significativa, raccontando la storia di Giò Stajano, sua zia, figura anticonformista della Roma della Dolce Vita, vicina ad ambienti artistici e intellettuali frequentati anche da Pier Paolo Pasolini.

“Nella nostra famiglia è nata una meravigliosa pecora nera”, ha raccontato, ripercorrendo la vita di Giò, il percorso di transizione di genere e la successiva ricerca spirituale. “Il libro di Vincenzo parla proprio di questo, cioè è una ricerca di autenticità, è una ricerca di essere se stessi”, ha spiegato Francesca, creando un collegamento tra la narrazione e un’esperienza realmente vissuta.

La dimensione artistica è stata affidata al maestro Salvatore Fazio, che ha realizzato un’opera surrealista ispirata al romanzo, consegnata ad Aruta durante la serata. “Mi sono sentito di dover portare quello che io so fare”, ha raccontato il pittore, che ha presentato anche altri lavori dedicati agli animali e alla natura.

La psicologa clinica Sonia Buscemi ha individuato nella parola «attraversamento» una chiave di lettura del romanzo. “La diversità non è mai un assoluto, è sempre una relazione”, ha spiegato, approfondendo il bisogno di riconoscimento, il timore del giudizio e la difficoltà di esprimere la propria autenticità quando si teme di perdere l’approvazione altrui.

Maria Grazia Imbimbo, mental coach ed europrogettista, ha accompagnato le letture e coinvolto i presenti attraverso Slido, invitandoli a condividere il valore di Cadenze Letterarie® che avrebbero portato a casa. Le parole raccolte contribuiranno alla realizzazione del manifesto partecipativo della rassegna, previsto per il 17 dicembre. “Quanti di noi vivono nelle scarpe di qualcun altro?”, ha domandato, richiamando il peso delle aspettative sociali.

Spazio anche all’impegno associativo con Velia Maria Lapadula, presidente di Valore Sociale ONLUS ETS, che ha illustrato gli sviluppi del concorso letterario «La penna di Noè», dedicato al rapporto tra esseri umani e animali, ricordando la proroga della scadenza al 24 gennaio.

Presenti inoltre Barbara Cerusico, dell’associazione Donne per la Sicurezza ODV ETS, e Christian Cicatiello, di Insieme per Parco Leonardo, a conferma del legame della rassegna con il territorio.

Il confronto conclusivo ha offerto uno dei momenti più significativi della serata. Dal pubblico è arrivato un invito a riflettere sull’uso del termine «scelta» quando si parla di orientamento sessuale e identità personale: «Vi inviterei tutti quanti a non parlare di scelta, ma di realtà».

La parola ha assunto sfumature differenti nel dialogo: per alcuni poteva suggerire erroneamente che l’identità fosse frutto di una decisione volontaria; per altri indicava il coraggio necessario per manifestarla apertamente.

Aruta ha chiarito il significato attribuito al termine nel proprio racconto: “Per me è il coraggio di mettere fuori la propria identità”.

Il confronto si è esteso all’opera di Fazio, suscitando interpretazioni diverse sul rapporto tra oscurità e luce. Federica Cerulli, consigliera comunale di Fiumicino, ha offerto una riflessione sul significato delle ombre interiori: “Le ombre vanno riconosciute, accolte ed integrate”. Nel dipinto ha individuato un percorso di trasformazione, dal buio verso la luce, aggiungendo una nuova prospettiva alla lettura dell’opera.

Una parola, interpretazioni differenti. Un’immagine, emozioni diverse. È proprio in questa pluralità di sguardi che il dialogo ha trovato il proprio valore: ogni contributo ha ampliato la comprensione della storia, offrendo nuovi elementi di riflessione.

“Lo scopo di Cadenze Letterarie è anche questo”, ha ricordato Dino Tropea, sottolineando il valore della partecipazione: “Ognuno di noi sta lasciando qualcosa a tutti gli altri”.

È la filosofia della rassegna: non soltanto presentare libri, ma raccontare storie. Storie scritte, vissute, interpretate e dipinte, capaci di incontrare l’esperienza personale di chi ascolta. Tropea ha infine ringraziato i protagonisti, il pubblico, Anna Maria e lo staff dell’Orto Stiloso per l’accoglienza e la collaborazione.

Il prossimo appuntamento con Cadenze Letterarie® è in programma giovedì 19 novembre 2026, alle ore 19:00, sempre presso l’Orto Stiloso, in via del Faro 115 a Fiumicino, con la presentazione di «Evolvere Insieme. La guida completa alla leadership genitoriale consapevole» di Manuela Pagliaroli. Un nuovo incontro dedicato alle relazioni familiari e alla consapevolezza educativa, attraverso letteratura, psicologia e contributi artistici.

Per conoscere i prossimi appuntamenti, restare aggiornati sulle iniziative e partecipare al percorso culturale, è possibile seguire le pagine social di Cadenze Letterarie® e condividere gli eventi con amici e conoscenti. Per partecipare non occorre conoscere l’autore o aver letto il libro. Basta la curiosità di ascoltare: il resto nasce dall’incontro.

ù