Festa della Mamma tra inclusione e solidarietà con “Insieme con i Disabili ODV”

Domenica 10 maggio al centro diurno di Via Coni Zugna una giornata di festa aperta a tutti

di Fernanda De Nitto

Per la festa della mamma di domenica prossima, 10 maggio, l’Associazione “Insieme con i disabili ODV” ha organizzato, in collaborazione con “Fiumara Service” a partire dalle ore 11.00, presso il centro diurno di Via Coni Zugna, 56F, un evento conviviale e di solidarietà dedicato a tutte le mamme del territorio.

L’Associazione, infatti, ha previsto una giornata di festa e divertimento da trascorre nel segno dell’inclusione e della gioia con animazione per grandi e piccini, giochi per tutte le età, musica, trucca bimbi e un mercatino di beneficenza con i lavori artigianali realizzati dai ragazzi del centro diurno.

Le ragazze ed i ragazzi di “Insieme con i disabili Odv”, hanno infatti lavorato alacremente per la realizzazione di prodotti fatti a mano dedicati alla mamma con tema la lavanda, dal suo colore viola e dalla sua tipica profumazione. Nel contesto della festa spazio anche alla ristorazione e a un momento conviviale a base di panini e patatine.

Anche il sito di formazione Live Is Life Training s.r.l., site allineato con l’ITC Squicciarini Rescue di Roma – Italy dell’AHA, parteciperà all’evento proponendo un corso gratuito di disostruzione in età pediatrica rivolto a tutti i cittadini interessati a riconoscere l’eventuale pericolo e ad applicare le corrette manovre salvavita, anche rispetto al taglio sicuro degli alimenti.

L’Associazione “Insieme con i Disabili Odv” invita quindi tutti coloro che intendono passare dei piacevoli momenti conviviali e di socialità a partecipare domenica prossima alla festa della mamma tra inclusività e allegria.