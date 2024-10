“Facciamo l’Italia, giorno per giorno”, il Comune di Fiumicino a Torino per la 41ª Assemblea annuale Anci

Baccini: “Fiumicino dovrà diventare un centro turistico di qualità grazie ad una politica attenta e fattiva”

Il Comune di Fiumicino parteciperà alla 41ª Assemblea Annuale dell’ANCI, dal 20 al 22 novembre 2024, presso il Lingotto di Torino, dove allestirà due stand espositivi per illustrare le proprie iniziative e progettualità.

“Facciamo l’Italia, giorno per giorno”, questo il titolo della manifestazione che vedrà l’intervento di apertura del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oltre alla partecipazione dei principali esponenti del Governo, dei Sindaci e degli Amministratori locali provenienti da tutta Italia.

Un appuntamento per promuovere il prestigio della Città di Fiumicino che intende cogliere questa opportunità, per mettere in risalto le proprie peculiarità e progetti, consolidando relazioni con altri comuni ed istituzioni.

“Con la partecipazione all’Assemblea, vogliamo promuovere l’immagine del Comune, far conoscere il nostro territorio e la sua organizzazione oltre i confini del Lazio – dichiara il Sindaco, Mario Baccini – E’ un appuntamento imprescindibile, inoltre, per agevolare lo sviluppo di progetti e rispondere efficacemente ai bisogni espressi dalla comunità“.

“La condivisione dello stand con altri comuni consentirà di informare e diffondere il modello partecipativo tra Pubblica Amministrazione e cittadino. Fiumicino dovrà diventare un centro turistico di qualità grazie ad una politica attenta e fattiva. Una politica che sviluppi interesse per il territorio, sicurezza e senso di ospitalità e che valorizzi le risorse naturali, artistiche, culturali e sportive. Un’esperienza di apprendimento e confronto durante la quale cogliere idee ed occasioni per elevare la gamma e la qualità dei servizi offerti” conclude il Primo Cittadino