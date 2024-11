Dalla guida “Ristoranti d’Italia 2025” importanti riconoscimenti per due eccellenze locali “Al Porticciolo” e “Il Tino”

Baccini: “Questi successi rendono Fiumicino una destinazione enogastronomica di rilievo”

Fiumicino continua a brillare e a far parlare di sé, confermando ancora una volta la qualità e la passione che caratterizzano i suoi protagonisti nel settore enogastronomico.

La guida “Ristoranti d’Italia 2025” ha infatti assegnato due importanti riconoscimenti che pongono l’accento sulle eccellenze locali. Il primo è andato a Vanessa Melis del ristorante “Al Porticciolo” di Gianfranco Pascucci, premiata per il Miglior Servizio di Sala, un risultato che valorizza la sua straordinaria dedizione e la capacità di rendere ogni esperienza culinaria un momento unico per gli ospiti. Il secondo premio celebra il ristorante “Il Tino” di Emanuele Usai, che conferma la Stella Michelin per il decimo anno consecutivo, una testimonianza di continuità, innovazione e qualità ai massimi livelli.

“Questi successi, a cui si affiancano tanti altri talenti e ristoranti d’eccellenza, rendono Fiumicino una destinazione enogastronomica di rilievo – afferma il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – La nostra città può vantare una varietà di locali rinomati, dove tradizione e innovazione si intrecciano per offrire momenti di alta cucina in grado di attrarre sia il turismo locale che internazionale”.

“Esprimo le più sentite congratulazioni a Vanessa Melis ed Emanuele Usai per questi importanti riconoscimenti. Un orgoglio per Fiumicino, fiera di poter vantare professionisti e locali di tale spessore, che contribuiscono alla valorizzazione di una tradizione culinaria che si evolve e si rinnova costantemente. Una città, la nostra, che continuerà a distinguersi in Italia e nel mondo per le sue eccellenze culinarie e per un patrimonio storico e culturale unico. Con le sue radici imperiali, i numerosi siti archeologici e i suggestivi paesaggi costieri, proponendo un’offerta turistica completa e affascinante” conclude il Primo Cittadino