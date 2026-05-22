Da Leiden a Palidoro di corsa per la solidarietà: il viaggio di David Korebrits arriva a Casa Ronald

Oltre 2.000 chilometri attraversando l’Europa per sostenere le famiglie dei bambini malati: oggi l’accoglienza a Palidoro con il sindaco Mario Baccini

Il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini parteciperà oggi, venerdì 22 maggio, all’evento in programma presso Casa Ronald Palidoro, dalle 18 alle 20, in occasione dell’arrivo di David Korebrits, protagonista di uno straordinario viaggio solidale attraverso l’Europa.

David, ex ospite della Ronald McDonald House di Leiden insieme alla sua famiglia durante il ricovero del fratellino, ha intrapreso il 28 marzo 2026 una corsa di oltre 2.000 chilometri con partenza dalla Ronald McDonald House di Leiden fino alla Casa Ronald McDonald di Palidoro, percorrendo mediamente 33 chilometri al giorno per circa due mesi.

L’iniziativa rappresenta un importante messaggio di solidarietà, vicinanza e sostegno alle famiglie che affrontano momenti difficili legati alla malattia dei propri figli; un gesto per valorizzare il ruolo delle strutture di accoglienza Ronald McDonald presenti in tutta Europa.

“Casa Ronald rappresenta un presidio umano e sociale di enorme valore per tante famiglie costrette a stare lontane da casa durante il percorso di cura dei propri figli. Quella di David è una storia di forza, gratitudine e speranza che merita di essere condivisa – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Attraverso questo viaggio ha voluto trasformare un’esperienza personale in un messaggio positivo di vicinanza alle famiglie e ai bambini che vivono situazioni delicate. La nostra città è orgogliosa di accoglierlo a Palidoro”.