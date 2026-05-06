Cyberbullismo e disagio giovanile, all’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino un incontro di sensibilizzazione

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, si terrà l’8 maggio alla presenza dell’Assessore Stefano Costa
Il Comune di Fiumicino patrocina l’iniziativa “Cyberbullismo, nuove dipendenze e disagi giovanili”, in programma giovedì 8 maggio alle ore 9.30 presso l’Istituto Paolo Baffi. Sarà presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’Assessore Stefano Costa.
L’evento è un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione su temi sempre più attuali e rilevanti per il mondo giovanile.
Durante l’incontro verranno affrontate problematiche legate al cyberbullismo, alle nuove forme di dipendenza e ai disagi che interessano adolescenti e giovani, con l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza e prevenzione, coinvolgendo studenti, docenti e operatori del settore.