“Insieme con i disabili ODV” un carnevale tra maschere, musica e tanta allegria

Al centro diurno di Via Coni Zugna una festa all’insegna dell’inclusione e della partecipazione

di Fernanda De Nitto

L’Associazione Insieme con i disabili Odv ha organizzato presso la sede del centro diurno di Via Coni Zugna una speciale festa di carnevale nel segno dell’inclusione e, soprattutto, della gioia di stare insieme.

I ragazzi del centro, insieme con i volontari e le famiglie, hanno trascorso un piacevole pomeriggio divertendosi nei travestimenti più classici e originali del carnevale, tra fatine, streghette, maghi, pagliacci ed orsetti colorati.

La festa, promossa insieme con l’Associazione “Cuore a Cuore”, è stata rallegrata dall’animazione e dalla musica con trucchi bimbi, clown, zucchero filato e balli di gruppo per grandi e piccini, oltre una cascata di stelle filanti.

“Il carnevale super speciale organizzato presso il centro diurno ha permesso alle nostre ragazze e ragazzi di trascorrere delle piacevoli e gradevoli ore di puro divertimento insieme con i loro cari e a chi ha voluto condividere la gioia di un pomeriggio dove l’allegria era l’ospite d’onore – afferma Maria Cristina Balducci, Presidente dell’Associazione Insieme con i disabili – Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, in particolare le volontarie e i volontari del centro che interagiscono con i ragazzi coinvolgendoli in diverse attività”.

“Infatti, proprio in questi giorni si sono cimentati in speciali ricette culinarie con la realizzazione di pizze, pane e calzoni oltre che di deliziosi biscotti e crostatine. Un plauso, quindi, a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per rendere il centro un posto speciale di famiglia e di cuore” conclude Maria Cristina Balducci