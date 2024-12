Capitaneria di Porto di Roma: consegnate le medaglie d’oro e di bronzo di “Lunga Navigazione”

Oggi la cerimonia nella sede di Fiumicino

di Dario Nottola

Si è svolta oggi nella sede della Capitaneria di porto di Roma Fiumicino, alla presenza dei familiari dei beneficiari, la cerimonia di consegna delle medaglie “di lunga navigazione”: a due Comandanti di navi da crociera è stata conferita quella di Bronzo ed ad un Direttore di macchina di rimorchiatore portuale quella d’Oro. Sono distintivi di merito commisurati al periodo di navigazione effettuato ed assegnati con disposizione del Direttore Generale per il mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

I destinatari del riconoscimento sono stati ricevuti, assieme alle famiglie dal Comandante della Guardia Costiera di Roma – Fiumicino, Silvestro Girgenti, dal suo staff del Servizio personale marittimo e della sezione Gente di Mare, quotidianamente impegnati a fornire svariati servizi al personale navigante.

La cerimonia è intervenuta proprio oggi in cui si celebra San Nicola protettore, tra gli altri, dei marinai ed in coincidenza, peraltro, all’avvio del tirocinio in Capitaneria degli studenti dell’Istituto nautico Colonna di Roma e Anzio.

“In questi giorni, il futuro e l’attualità delle professioni del mare si sono idealmente confrontati: prossimi naviganti che seguiranno ‘la rotta’ dei validi professionisti oggi premiati ed entrambi protagonisti di una carriera connotata da sacrifici, ma al contempo entusiasmante e dalle antiche tradizioni marinare. Buon Vento e mare in poppa ai Comandanti di oggi e a quelli di domani”, sottolinea la Capitaneria.