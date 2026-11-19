Bonifica del Litorale Romano, al via le celebrazioni per il 142° anniversario

Da Maccarese a Ostia Antica, un programma di visite guidate, incontri con le scuole e iniziative dedicate alla memoria, alla storia e all’identità del territorio

di Dario Nottola

Come da tradizione, sabato 21 novembre, sarà Maccarese ad aprire il programma delle celebrazioni per l’anniversario della Bonifica del Litorale Romano. Siamo giunti alla 142ª edizione: in agenda molti appuntamenti dedicati alla memoria, alla storia e all’identità del territorio. Fino al 28 novembre, “Il Litorale incontra la sua Storia”, promosso dalla CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio e dall’Ecomuseo del Litorale Romano, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e del X Municipio di Roma, vedrà sui due territori visite guidate, incontri con le scuole e approfondimenti. Tutte le attività sono a ingresso libero e gratuito.

Si parte sabato 21 a Piazza del Maccarese. Alle 15.30 si terrà la celebrazione dell’anniversario della Bonifica, alla presenza dei rappresentanti istituzionali di Fiumicino e Ravenna, accompagnata dall’esibizione corale degli studenti della scuola Ettore Marchiafava. Alle 16, la visita guidata all’Ecomuseo del Litorale Romano, presso il Polo di Maccarese, in Piazza della Pace.

Ecco il programma completo:

Ore 15:30

Piazza del Maccarese

Celebrazione del 142° anniversario della Bonifica del Litorale Romano, alla presenza dei rappresentanti istituzionali di Fiumicino e Ravenna.

Esibizione corale degli studenti della scuola Ettore Marchiafava.

Ore 16:00

Ecomuseo del Litorale Romano, Polo di Maccarese, Piazza della Pace

Visite guidate al Polo Ecomuseale.

Ore 17:00

Casa della Partecipazione, Via del Buttero

“Maccarese, una comunità nella terra dei butteri”

Gli studenti delle classi quarte dell’I.C. Maccarese leggono brani di vita quotidiana tratti dal libro Al centro dei Centri di Maria Pia Cedrini.

Evento speciale per il Centenario della Bonifica di Torre in Pietra (1926–2026)

Anteprima del film-documento “L’impresa di Torre in Pietra”, prodotto da CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio, Ecomuseo del Litorale Romano, AMUST – Archivio Multimediale di Storia del Territorio e Cinema Ricerca.

La storia della Bonifica di Torre in Pietra nel racconto di Luigi Albertini e Guido Carandini, raccolto e filmato da Paolo Isaja e Maria Pia Melandri nel 2002.

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2026 – OSTIA ANTICA

Ore 10:00

Piazza Umberto I, Sacrario alla memoria dei bonificatori romagnoli

Celebrazione del 142° anniversario della Bonifica del Litorale Romano, alla presenza dei rappresentanti istituzionali di Roma, Municipio X e Ravenna.

Deposizione degli omaggi floreali ed esibizione corale degli studenti dell’I.C. M. Calderini – G. Tuccimei.

A seguire – Salone Riario, Borgo di Ostia Antica

“La bonifica di Ostia, Giovanni Battista Grassi e il Nobel negato”

Gli studenti delle classi quinte dell’I.C. M. Calderini – G. Tuccimei leggono brani tratti dal libro Malaria di Paolo Mazzarello e i loro elaborati sulla storia della bonifica di Ostia.

Presentazione dei lavori finali del programma didattico “Memorie ritrovate: Acilia, la Scuola e la Storia nei Registri della Calderini-Tuccimei”.

Un progetto realizzato dalla CRT con l’Istituto Comprensivo M. Calderini – G. Tuccimei nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MIC e MIM.

Interviene Simone Bucri, insieme a docenti e studenti dell’Istituto.

Ore 12:00

Castello di Giulio II, Ostia Antica

Visita alla Rocca e alla mostra “IN HOC SIGNO. Testimonianze cristiane tra Ostia e Porto”.

Con Alessandro D’Alessio, direttore, e Dario Daffara, funzionario archeologo del Parco Archeologico di Ostia Antica.

Dalle ore 14:00 alle 16:00

Ecomuseo del Litorale Romano, Polo Ostiense “Maria Pia Melandri”

Via del Fosso di Dragoncello, 172 – Area dell’Impianto Idrovoro di Ostia Antica.

Visite guidate al Polo Ecomuseale e alla sala delle pompe storiche dell’Impianto Idrovoro.

Ore 15:30

Ecomuseo del Litorale Romano, Polo Ostiense

“Il lavoro dei minori nella campagna nel corso del Novecento”

Videotestimonianze di protagonisti e possessori di memorie, brani di film e documentari dell’Ecomuseo del Litorale Romano e dell’AMUST – Archivio Multimediale di Storia del Territorio CRT.

Iniziativa nell’ambito del Programma del Piano Musei 2025 della Regione Lazio.