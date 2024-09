“Artisti in Partenza” giovani talenti in mostra nella sede comunale di Fiumicino e all’aeroporto Leonardo da Vinci

A dare visibilità ai linguaggi creativi le illustratrici Mariagiulia Colace, Emanuela Sandu ed il pittore Marco Affaitati

Al via “ARTISTI IN PARTENZA – Artists Take Off”, il progetto espositivo promosso dalla Regione Lazio e patrocinato dal Comune di Fiumicino, in collaborazione con Aeroporti di Roma, che nasce con l’obiettivo di dare visibilità ai linguaggi creativi delle nuove generazioni di artisti emergenti del territorio tra i 18 e i 35 anni.

In questo contesto, le illustratrici Mariagiulia Colace, Emanuela Sandu ed il pittore Marco Affaitati sono stati invitati a prendere parte a due mostre concomitanti: una presso il Comune di Fiumicino con l’esposizione di opere recenti dei tre artisti presentate questa mattina nell’Aula Consiliare, l’altra nell’area Partenze e Arrivi del Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino dove, da ieri, sono collocate sei grandi stampe digitali ricavate da altrettanti lavori presenti in Comune.

Nel titolo “Artisti in Partenza” la “partenza” diventa metafora di un processo di crescita, esplorazione ed affermazione di una nuova generazione di artisti destinata a diventare il cuore pulsante della cultura dei prossimi decenni. Le opere spaziano attraverso molteplici linguaggi espressivi, dalla pittura all’illustrazione, dalla performance alla fotografia.

All’appuntamento di questa mattina ad esibirsi il “Centro Studi Musicali Torrimpietra” che ha accompagnato le descrizioni delle opere con brani musicali scelti dal Maestro Attilio Berni, direttore del Museo del Saxofono di Fiumicino per l’occasione. Melodie che potessero raccontare l'”essenza” artistica delle opere attraverso la musica. Ad accompagnare Berni l’ensalble “Italian Jazz Quartet”.

“La nostra città ancora una volta protagonista di un’iniziativa che unisce l’arte in tutte le sue forme – sottolinea il Sindaco, Mario Baccini – Non solo le arti visive sono state al centro della scena, ma l’accompagnamento musicale dell’orchestra diretta da Attilio Berni ha arricchito ulteriormente l’esperienza, dimostrando come la musica e l’arte possano dialogare tra loro”.

“Eventi come questo sono fondamentali per promuovere la bellezza e la creatività delle nuove generazioni. Ringrazio ADR per la collaborazione e per aver dimostrato ancora una volta di non essere solo un aeroporto ma una realtà che mette al centro del ‘viaggio’ la cultura, le tradizioni e la creatività” ha concluso il Primo Cittadino.

“Il progetto presentato oggi in aula consiliare, rappresenta un’opportunità unica per i giovani artisti di emergere e farsi conoscere non solo a livello locale, ma anche in un contesto internazionale come quello dell’aeroporto di Fiumicino – dichiara l’Assessore alla Cultura, Federica Poggio – L’arte ha il potere di connettere culture e storie, e con ‘Artisti in Partenza’ offriamo uno spazio in cui i creativi possono esprimersi e farci riflettere su nuovi linguaggi visivi”.

“È con orgoglio che l’Amministrazione sostiene e promuove queste iniziative, credendo fortemente nella capacità delle nuove generazioni di lasciare un segno nella cultura e nella società dei prossimi anni. La collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà come Aeroporti di Roma è essenziale per creare opportunità concrete di crescita per i nostri giovani talenti. L’arte – conclude Poggio – diventa così un punto di incontro tra cittadini e visitatori, un linguaggio universale che rende il nostro territorio ancora più ricco e dinamico”.

“Siamo onorati di continuare a sostenere e valorizzare il talento artistico e le bellezze del nostro territorio e del nostro Paese. Questo progetto, che consolida la forte sinergia con le Istituzioni locali, si inserisce perfettamente all’interno di un cammino intrapreso in questi anni da ADR che ha consentito di trasformare il ‘Leonardo da Vinci’ in un luogo di contaminazione e arricchimento culturale sia per i viaggiatori, sia per la comunità aeroportuale e il territorio in cui ci troviamo” ha dichiarato Giovanna De Cesare Head of Corporate Communication, Events and Partnership di Aeroporti di Roma.