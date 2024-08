ANVVFC Fiumicino: “Il volontariato una risorsa preziosa”

Dall’Associazione un appello a chi desidera dedicare una parte del tempo libero alla comunità

di Fernanda De Nitto

L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino desidera lanciare un appello rivolto a tutti coloro che sono interessati ad avvicinarsi al mondo del volontariato e a chi desidera dedicare una parte del tempo libero alla comunità.

L’ANVVFC di Fiumicino, facente parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del coordinamento comunale per il territorio, vuole promuovere il volontariato di protezione civile, quale specchio di tutte le professionalità e di tutti i mestieri della società moderna. Proprio il mix di competenze e saperi costituisce una risorsa, sia in termini numerici che qualitativi, fondamentale nelle grandi emergenze, ma anche nel quotidiano. In tutti i casi, infatti, il buon esito del soccorso dipende dal contributo di diversi professionisti: medici, infermieri, elettricisti, cuochi, idraulici, falegnami o autisti che possono mettere a disposizione le loro conoscenze a servizio del prossimo.

Nel sistema di Protezione Civile e di intervento poi ci sono organizzazioni di alta specializzazione come i cinofili, i subacquei, i radioamatori, gli speleologi e i volontari dell’antincendio boschivo e d’interfaccia, vale a dire il rogo dove il fuoco va ad interessare l’ambiente antropizzato.

Sebbene il volontario presti la sua opera a titolo gratuito, il legislatore ha provveduto a tutelare i diritti del “Volontario lavoratore”, perché in caso di impiego nelle attività di protezione civile, questi non perda il compenso della giornata, dato che viene rimborsata dallo Stato al datore di lavoro, pubblico o privato. Anche gli studenti sono tutelati con l’acquisizione di crediti formativi presso i loro istituti.

La stessa Associazione sta organizzando, come tutti gli anni, una serie di corsi e addestramenti, sia per i volontari che per i privati che vogliono conoscere le varie tecniche relative al primo soccorso, alla disostruzione delle vie aree per adulti e neonati, alla tecniche di spegnimento dei piccoli incendi in casa ed in ambienti circoscritti ed anche per approfondimenti su interventi idrogeologici ed altro. I volontari sono formati ed addestrati per rispondere a tutte le esigenze che purtroppo, con il cambiamento climatico, richiedono sempre più professionalità ed una presenza costante e attiva.

Per ulteriori informazioni, sia per l’adesione in qualità di volontari che per i vari corsi, si può contattare l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino al 351.7231096, oppure inviare una e-mail a fiumicino1@anvvfc.it