All’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino il seminario sull’imprenditorialità giovanile

Roberta Voltarella: “Vogliamo fornire ai giovani, in procinto di diplomarsi, un quadro complessivo sulle prospettive future”

di Fernanda De Nitto

L’Istituto di Istruzione Superiore Paolo Baffi di Fiumicino ha organizzato per il 18 dicembre, dalle ore 9.00, il seminario “Imprenditorialità giovanile: idee strategiche per il post diploma”, destinato alle studentesse ed agli studenti del quinto anno di scuola superiore, promosso al fine fornire utili consigli ai giovani una volta terminato il percorso di studi.

L’I.I.S. di Fiumicino, in particolare i docenti di Accoglienza turistica ed Economia, hanno voluto fortemente realizzare questo evento, proprio per fornire ai giovani, in procinto di diplomarsi, un quadro complessivo sulle prospettive future, di chi dovrà scegliere tra il proseguimento degli studi universitari, la ricerca di un lavoro o la creazione di una propria idea imprenditoriale.

Gli studenti avranno l’opportunità di ascoltare importanti testimonianze di giovani imprenditori locali, di esperti nel settore della ristorazione, di professionisti nel campo finanziario e commerciale, oltre che di tecnici specializzati nella definizione di prassi burocratiche e contratti di lavoro.

A partecipare all’evento saranno anche tre classi quinte ed una quarta del Liceo Leonardo Da Vinci, in particolare dell’istituto agrario di Maccarese, in un’ottica di una ritrovata collaborazione ed interscambio di competenze e professionalità tra i diversi istituti.

Relatori del seminario saranno alcuni responsabili dell’Ente Nazionale del Microcredito, che descriveranno le opportunità riservate ai giovani in materia di sostegno a nuove imprese e progetti imprenditoriali autonomi. Saranno presenti anche gli uffici SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, del Comune di Fiumicino, referenti nella gestione pratica dei passaggi burocratici necessari all’avvio di una nuova azienda. Mentre, “Periferia Iodata”, associazione no-profit che unisce ristoratori e produttori impegnanti nella promozione e tutela dei sapori autentici del territorio di Fiumicino, descriverà le opportunità di lavoro presenti nel territorio nel settore della ristorazione e ricettivo, offrendo una prima lezione di brainstorming relativo alle tipologie di contratto di lavoro. Vi saranno poi importanti testimonianze concrete di giovani che grazie alla determinazione, la caparbietà, l’impegno e il sacrificio sono riusciti a creare una propria idea imprenditoriale.

In primis i ragazzi di “Suppli Bros”, diplomatisi nella scuola alberghiera, che con coraggio hanno creato un loro marchio culinario affermandosi nella ristorazione locale con un prodotto specifico. Altro importante esempio sarà quello di Antonio Scozzari, un imprenditore conosciuto su tutto il territorio di Fiumicino, per la sua bottega nela quale, negli anni passati riparava cellulari, che oggi conta quaranta aziende in tutta Italia di varie tipologie imprenditoriali, tra palestre, negozi di elettronica e telefonia.

Gli studenti che parteciperanno al seminario saranno successivamente invitati alla compilazione di un questionario di dieci domande nel quale saranno valutate le nozioni e le conoscenze acquisite nel corso dell’evento.

“Il seminario promosso ed organizzato dall’I.I.S. Paolo Baffi ci auguriamo possa costituire un progetto pilota, replicato negli altri istituti superiori italiani – afferma la professoressa Roberta Voltarella – La conoscenza concreta delle possibilità future dei nostri ragazzi è elemento essenziale per fornire agli stessi solide basi, senza falsi proclami, gap negativi e visioni distorte del mondo del lavoro”.

“Volontà dell’istituto sarà quella di coinvolgere un numero sempre maggiore di imprenditori, aziende e stakeholder, in particolare del settore turistico e ricettivo, che vorranno collaborare nel proseguo di questa attività con l’obiettivo comune di proiettare Fiumicino verso un sempre più concreto sviluppo, dove i protagonisti saranno gli stessi ragazzi” conclude Roberta Voltarella.