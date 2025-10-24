Al via domenica il 45° Campionato Invernale d’Altura di Roma

Tutto pronto, meteo permettendo, per il 45mo Campionato Invernale d’altura di Roma che domenica 26 ottobre inizia ufficialmente con la prima delle nove giornate di regate che, fino ai primi di marzo, coloreranno e riempiranno di vele il litorale fra Ostia e Fiumicino. Sono 60 le imbarcazioni iscritte e che gareggeranno nelle varie categorie.

Per questa edizione il Circolo Velico di Fiumicino , che organizza l’evento sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e dell’UVAI , ha in agenda una serie di novità: prima fra tutte un percorso costiero che si andrà ad affiancare al percorso più tecnico fra le boe. Sarà un percorso lungo circa 11 miglia davanti la costa di Ostia con arrivo in prossimità del Porto Turistico di Roma. Sarà poi la prima edizione aperta ai catamarani che potranno partecipare con l’adozione di particolari rating, riconosciuti dall’Associazione Italiana Multiscafi, che consentirà di “equiparare” le prestazioni a quelle dei monoscafi, rendendo la competizione ancora più avvincente.

“È un’edizione ricca di novità – ha spiegato il direttore sportivo del Circolo Velico Fiumicino, Massimo Pettirossi – che vanno incontro alle richieste dei regatanti che guardano con attenzione i percorsi tecnici sulle boe, ma che comunque desiderano divertirsi e far “correre” le proprie barche su percorsi meno “obbligati”. L’introduzione del multiscafo fra le categorie ammesse – ha aggiunto – rappresenta un’ulteriore innovazione che tiene conto della tendenza del mercato nautico. Il numero di catamarani sta crescendo, i diportisti scelgono sempre barche comode e veloci e il multiscafo risponde pienamente a queste esigenze per la crociera. E allora, ci siamo detti, perché non proporgli di partecipare al nostro circuito di regate?”.