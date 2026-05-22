Al Parco Da Vinci torna la Fiera del Disco tra vinili cult e colonne sonore

Due giorni a Fiumicino con live music, rarità da collezione e omaggi a “Febbre da Cavallo”, “Fantozzi” e Detto Mariano

di Dario Nottola

La musica, a giugno, accenderà il Parco Da Vinci a Fiumicino. Sabato 13 e domenica 14 giugno torna la FIERA DEL DISCO daVinci: due giornate imperdibili dedicate a migliaia di vinili, colonne sonore cult, collezionismo e grandi emozioni. Live music, meet & greet con artisti e compositori. Ci saranno vinili esclusivi e rarità da collezione. Un viaggio unico nel mondo della musica e del cinema italiano.

Il programma prevede:

Sabato 13 giugno – ore 17:30

“La Batteria” renderà omaggio al Maestro Detto Mariano, autore di celebri colonne sonore tra cui il cult Amore Tossico (1983).

Per l’occasione verrà presentato in anteprima un vinile realizzato con Francesco Pozone, contenente 4 brani de La Batteria interamente risuonati con il Fairlight originale di Detto Mariano e con i suoni autentici del 1983 di Amore Tossico.

Domenica 14 giugno – ore 18:00

Per celebrare i 50 anni di Febbre da Cavallo, sarà presentato un vinile esclusivo con la registrazione originale della colonna sonora, disponibile in due edizioni limitate:

100 copie autografate dai musicisti;

200 copie con artwork alternativo.

Saranno presenti i maestri Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera.

Nella stessa giornata verrà celebrato anche il 50° anniversario de Il secondo tragico Fantozzi con la presentazione di:

una versione standard del vinile;

una speciale edizione limitata a 100 copie autografate dai compositori.

Con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo Villaggio e madrina dell’evento.