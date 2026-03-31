Al Museo del Saxofono il recital “Note di Viaggio” con Max Spurio

Sabato 11 aprile alle 21 un percorso tra musica e parole tra classici internazionali e cantautorato italiano, con i testi di Massimo Benenato

di Dario Nottola

Tra le luci soffuse e l’acustica avvolgente del Museo del Saxofono di Fiumicino, prende forma, sabato 11 aprile, alle 21, una serata che promette di essere molto più di un semplice concerto: “Note di Viaggio”, il recital di Max Spurio – chitarra e voce – con i testi di Massimo Benenato. Si presenta come un percorso sonoro capace di attraversare emozioni, ricordi e suggestioni con eleganza e intensità.

Il recital si sviluppa come un racconto musicale in cui parole e suoni si intrecciano con naturalezza. La voce e la chitarra di Max Spurio costruiscono un’espressione diretta ed essenziale, capace di passare con equilibrio tra momenti più intensi e altri più leggeri, mantenendo sempre un contatto immediato con l’ascolto.

La chitarra, suonata con sensibilità, ha un ruolo centrale e accompagna l’intero percorso sonoro come una vera estensione dell’artista. La presenza scenica, spontanea e comunicativa, favorisce un rapporto diretto con il pubblico, dando vita a un’atmosfera partecipata e fluida.

Il repertorio si muove con libertà tra epoche e stili, accostando grandi classici internazionali e capolavori della canzone d’autore italiana. Dalle suggestioni senza tempo di Another Brick in the Wall dei Pink Floyd a Isn’t She Lovely di Stevie Wonder, da Hold the Line dei Toto a Somebody to Love dei Queen, fino agli omaggi intensi a Pino Daniele, Lucio Dalla e alla Premiata Forneria Marconi. Non mancano incursioni nella tradizione italiana più amata, con brani come Tanto pe’ cantà, A modo mio e Strada facendo, che si intrecciano ai ricordi personali e alle tappe fondamentali del percorso artistico di Spurio, dalla vittoria al Festival di Sanremo 1988 (sezione Nuove Proposte) fino alle esperienze più recenti.

A tenere insieme questo mosaico sonoro è un filo narrativo ironico, sognante e profondamente umano, capace di parlare alla quotidianità e di costruire un legame sincero con chi ascolta. “Note di Viaggio” è un invito a lasciarsi attraversare dalla musica, a viverla pienamente, perché certe melodie non si limitano a risuonare: restano, trasformano, accompagnano.

Il Museo del Saxofono, realtà accreditata nell’Organizzazione Museale Regionale del Lazio e recentemente riconosciuto come luogo di eccellenza e Istituto Culturale del Comune di Fiumicino, conferma ancora una volta la qualità della sua programmazione, offrendo uno spazio in cui ogni sfumatura sonora trova la sua piena valorizzazione.