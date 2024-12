Aeronautica Militare: il CTR di Fiumicino celebra la Madonna di Loreto, protettrice di tutti gli Aeronauti

In occasione della solennità della Santa Patrona degli Aeronauti, il Colonnello Massimo Cionfrini sottolinea il legame tra spiritualità, dovere e solidarietà nella Forza Armata

Si è tenuta nella mattinata di martedì 10 dicembre, presso il Centro Tecnico Rifornimenti (C.T.R.) dell’Aeronautica Militare, la celebrazione eucaristica in onore della Vergine Lauretana, Santa Patrona degli Aeronauti.

La celebrazione, officiata da Don Javier Perez, parroco della Chiesa di San Benedetto Abate in Fiumicino, ha riunito il personale militare e civile del C.T.R. e del co-ubicato 2 Laboratorio Tecnico di Controllo, oltre ad alcune autorità militari e civili del territorio. Nel corso dell’evento, il Comandante del C.T.R., Colonnello Massimo Cionfrini, ha richiamato l’importanza della figura della Madonna di Loreto nella tradizione dell’Aeronautica Militare.

“Questa ricorrenza non rappresenta solo un momento di fede– ha dichiarato il Colonnello – ma anche un’occasione per riflettere sui valori che ci accomunano: dedizione, servizio e la costante ricerca di un equilibrio tra spiritualità e dovere. La Madonna di Loreto, protettrice di tutti gli Aeronauti, incarna il legame profondo tra cielo e terra, ricordandoci il senso di responsabilità e la forza morale necessaria per affrontare le sfide quotidiane.”

Al termine della cerimonia, i partecipanti si sono ritrovati in un momento di condivisione che ha ulteriormente rinsaldato i rapporti all’interno della comunità militare e con il contesto civile circostante. La giornata, oltre a rappresentare un momento di raccoglimento spirituale, ha sottolineato l’importanza del dialogo e della condivisione con le autorità locali e il tessuto sociale del territorio.

La celebrazione della Madonna di Loreto è una ricorrenza profondamente sentita in tutta l’Aeronautica Militare, non solo per il significato religioso, ma anche per il valore simbolico che porta con sé: un richiamo alla solidarietà, all’unità e alla perseveranza che caratterizzano l’intera Forza Armata.

LE ORIGINI DELLA DEVOZIONE

La solennità della Madonna di Loreto si fonda sulla tradizione secondo cui la Santa Casa, dove Maria nacque, fu educata e ricevette l’annuncio angelico, venne miracolosamente trasportata dagli angeli dalla Galilea a Loreto tra il 1291 e il 1294. In origine, la Casa di Nazareth, trasformata in chiesa già in epoca apostolica, era costituita da tre muri collegati a una grotta, oggi conservata nella Basilica dell’Annunciazione di Nazareth. Nel 1920, Papa Benedetto XV proclamò la Madonna di Loreto “Patrona degli Aeronauti”, ispirandosi alla leggenda della “traslazione volante” e rispondendo al desiderio dei piloti della Prima Guerra Mondiale. Questa patrona protegge non solo i militari, ma tutti i viaggiatori e il personale che lavora per la sicurezza dell’aviazione.