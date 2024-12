A Fiumicino weekend di solidarietà con il Mercatino di Natale “Aria di Festa”

Un evento di beneficenza con artigianato, musica e tante attività per bambini e adulti, organizzato dall’Associazione “Il Cuore di Cristiano”

di Fernanda De Nitto

Oggi e domani l’Associazione “Il Cuore di Cristiano”, Associazione per l’oncologia pediatrica e la disabilità infantile, in collaborazione con l’asilo “Le Coccinelle”, ha organizzato la V edizione del Mercatino di Natale “Aria di Festa”.

Nella giornata di oggi il mercatino è aperto fino alle ore 21.00, mentre domenica 1° dicembre osserverà il seguente orario 11.00-21.00. Molte le iniziative dedicate alla solidarietà, con la partecipazione di diverse associazioni di volontariato del territorio, che nel contesto dell’evento hanno occasione di poter promuovere le loro attività che quotidianamente realizzano in favore di disabili, anziani, giovani e bambini.

Ad esporre le proprie opere artigianali presso il salone del “Salsedine” di Via della Scafa, all’Isola Sacra, vi sono oltre sessanta artigiani che condividono il piacere di valorizzare i loro originali prodotti in un importante evento di beneficenza e cultura, in prospettiva delle quasi imminenti festività natalizie.

Durante i due giorni di festa sono previsti diversi momenti per bambini e adulti con la partecipazione di Babbo Natale e della mostra con le opere pittoriche dei “Pittori di Piazza Grassi”. Tra gli altri eventi: l’esibizione del Centro Cinofilo Highlander, lo spettacolo di danza a cura di “Studio Danza Ylenia Centra”, la musicoterapia diretta da Valentina Verzola, sculture di palloncini e trucca bimbi, oltre che Food Truck con prelibatezze culinarie e musica fino a sera.

La manifestazione, ad ingresso libero, è dedicata alla raccolta fondi da destinare a ragazzi e bambini diversamente abili o con patologie oncologiche, al fine di sostenere, anche, progetti di ricerca e di solidarietà. Aria di festa è un evento all’insegna dell’amicizia, del rispetto e della generosità!