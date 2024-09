A Fiumicino nasce la collaborazione tra la Sezione ANPI Lidia De Angelis/Salvo D’Acquisto e la Farmacia Sociale Salvo D’Acquisto

Liccardi: “Con l’occasione abbiamo deciso di patrocinare il premio Salvo D’Acquisto che si terrà il 21 e 22 settembre”

“Da anni queste due realtà operano sul territorio comunale di Fiumicino accomunati dai valori di libertà, democrazia e solidarietà fondanti la Costituzione della nostra Repubblica” dichiara l’ANPI di Fiumicino.

“Siamo felici di dar vita a questa collaborazione e con l’occasione, orgogliosamente, abbiamo deciso di patrocinare il premio Salvo D’Acquisto che si terrà il 21 e 22 settembre, con il quale si riconoscerà il valore di chi ha anteposto il bene comune al proprio interesse” afferma il Presidente della Sezione ANPI di Fiumicino, Giuseppe Liccardi.

“Inoltre abbiamo patrocinato il libro per bambini dal titolo ‘Salvo e il gabbiano’ che racconta, con garbo, la storia di questo giovane eroe. Il libro, realizzato dalla grande disegnatrice per bambini Silvia Crocicchi, con poche immagini e frasi, esprime in tutta la sua potenza il concetto di libertà, un valore senza prezzo, come testimoniato dalla storia di Salvo D’Acquisto” conclude il Presidente