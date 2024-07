50 Top Pizza 2024: Fiumicino, Clementina conquista il 16° posto e il premio per i migliori fritti

Il locale di Luca Pezzetta premiato a Milano durante l’evento che ha svelato le 100 migliori pizzerie in Italia

di Dario Nottola

Ancora un’affermazione, a livello nazionale, per la rinomata gastronomia di Fiumicino. La Pizzeria Clementina ha conquistato la sedicesima posizione ed il Premio per la “Migliore Proposta dei Fritti 2024 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award” nell’autorevole guida online 50 Top Pizza Italia 2024.

Il riconoscimento è stato assegnato durante l’evento che si è tenuto ieri presso il Teatro Manzoni di Milano e che ha svelato le cento migliori pizzerie in Italia. Quest’anno il locale di Luca Pezzetta è entrato nella Top 20 delle migliori pizzerie italiane: è la terza pizzeria del Lazio. Un risultato importante per il pizzaiolo e lievitista di Fiumicino, che, grazie all’apertura del Microforno a dicembre 2023, ha rivoluzionato gli antipasti di Clementina, inserendo i lievitati salati, come il pain suisse o il pain au chocolat e il pane a lievitazione naturale. Quattro impasti e un menu con un forte focus sulla stagionalità e sul territorio: il lavoro di Luca Pezzetta è in stretta connessione con l’Asta del Pesce di Fiumicino, i pescatori locali e le aziende del territorio.

“La Capricciosa di mare con prosciutto di tonno, bottarga, stracotto di datterino, stracci di mozzarella di bufala, terra di olive e petali di carciofo alla giudia e l’Amatriciana di mare, con pomodoro Migliarese, guanciale, crema di pecorino romano, cipolla, pepe e pomodoro giallo sono tra le migliori pizze romane assaggiate – si legge nella scheda di 50 Top Pizza – Servizio professionale, rapido e cordiale. Carta dei vini immensa”.