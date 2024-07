Calcio – L’Aranova acquista il baby Manetti, il Borgo Palidoro il difensore Zappalà

Il Fiumicino 1926 insegue i giovani Fabiani e Pecci

di Umberto Serenelli

Acquisti a raffica per l’Aranova. Dopo gli annunci del passaggio in casacca rossoblù di Gianluca Pollace, Andrea Necci, Marco Mastrantonio, Marco Marino, Matteo Piciollo e la punta Simone Milani ora arriva anche Lorenzo Manetti (vedi foto) alla corte del mister Pierluigi Vigna.

Il presidente Andrea Schiavi si sta scatenando sul mercato e con questi elementi ha creato i presupposti per una stagione da vertice. Il colpo comunque porta la firma del ds Stefano Tartaglione.

“Il tesseramento con l’Aranova rappresenta un grosso passo per mia carriera – commenta Manetti che la stagione passata ha militati nella Vis Aurelia – Il campionato di Eccellenza regala tante emozioni e quindi mi aspetto una stagione impegnativa e piena di sensazioni intense per me che vengo da una categoria Élite. Sono qui anche per continuare a crescere e imparare: farò di tutto per non deludere tifosi e società”.

Nel campionato di Promozione è molto attivo anche il Borgo Palidoro grazie al direttore sportivo Mirko Commentucci che sta lavorando in sintonia con il neo-tecnico Antonio Fascione. Il club amaranto dà il benvenuto al difensore Giovanni Zappalà che ha militato la scorsa stagione con il Grifone Calcio. Al neo-acquisto si unisce Cuscianna, De Franco, Colapietro, Sorcini, Gianotti e Buffolino. Bocche cucite sulla campagna acquisti del Fiumicino 1926 che sembra vicino a due baby: Alessio Fabiano e Alessandro Pecci.