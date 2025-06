Sigilli all’ex ristorante “Vecchia Scogliera” ad Isola Sacra

Raid dei Carabinieri di Fiumicino per il locale in via del Faro apposti dal personale dell’Arma guidato dal maresciallo capo Salvatore De Santis

L’azione del personale dell’Arma, guidato dal maresciallo capo Salvatore De Santis, è stata apprezzata da quanti tutti i giorni si abbandonano a commenti negativi sulle condizioni in cui versa il locale, parzialmente pericolante da tempo, che si è anche trasformato in dimora notturna per i senza fissa dimora. Quello che era un gettonato ristorante è oggi diventato un ricettacolo di immondizia contro cui nessuno, amministrazioni comprese, è mai intervenuto. Ci sono invece state tante chiamate ai Vigili del fuoco per soffocare i continui incendi appiccati ai cumuli di immondizia.

