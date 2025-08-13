Al Leonardo da Vinci di Fiumicino la cultura non è mai un dettaglio, ma una parte integrante dell’esperienza di viaggio. Tra le opere iconiche, in mostra presso lo scalo romano – dall’arte classica a creazioni di celebri artisti contemporanei – Aeroporti di Roma, parte del Gruppo Mundys, ospita anche il percorso espositivo “Uomini e Dei a Ostia Antica”, realizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia Antica.
Video / Arte e cultura in volo al Leonardo Da Vinci di Fiumicino
Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 13 Agosto 2025
Arte e cultura in volo al Leonardo Da Vinci di Fiumicino
