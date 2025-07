L’andamento del mercato assicurativo in Italia: dati recenti e proiezioni

Nel corso degli ultimi anni il mercato assicurativo italiano ha attraversato cambiamenti che riflettono le pressioni di una realtà economica sempre più complessa. Aumenti generalizzati dei costi, nuove esigenze di tutela e uno scenario normativo in evoluzione hanno reso l’assicurazione un tema centrale nel bilancio delle famiglie italiane.

Nel solo 2024, per esempio, le polizze RC Auto hanno registrato un incremento medio del 13%, portando il premio annuo a circa 398 euro, secondo i dati ANIA. Un rincaro che ha pesato sul portafoglio degli automobilisti, già colpiti da bollette più salate, costi alimentari in aumento e carburanti alle stelle.

Nonostante ciò, la copertura assicurativa continua a rappresentare una forma indispensabile di protezione, e per i consumatori più attenti c’è sempre la possibilità di andare contro i rincari, anticipando il mercato; ma in che modo?

Un metodo può essere l’utilizzo di comparatori online, società specializzate nell’individuare e fornire una selezione di preventivi individuati in base alla storia assicurativa, alle informazioni anagrafiche e del veicolo della singola persona. La comparazione può essere fatta sia utilizzando lo strumento messo a disposizione dall’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni, Preventivass, sia utilizzando strumenti di aziende terze specializzate nel comparare preventivi di diverse assicurazioni auto come Assicurazione.it, che alla pagina https://www.assicurazione.it/assicurazione-auto.html permette di trovare l’assicurazione auto più economica per la propria situazione, tra quelle incluse nel panel di comparatori confrontati..

Perché i prezzi dell’RC Auto continuano a salire?

Nei primi mesi di quest’anno (2025) il settore assicurativo ha confermato un trend già evidente nei due anni precedenti: i premi RC Auto sono in aumento, nonostante il calo degli incidenti stradali registrato nel primo semestre 2024 (-4,3%).

Secondo l’IVASS, tra il 2022 e il 2024 il prezzo medio è passato da 353 a 419 euro, con un incremento complessivo del 18,7%. Le motivazioni addotte dalle compagnie riguardano principalmente l’aumento dei costi per sinistri e riparazioni: pezzi di ricambio più cari (+16,4% in quattro anni), rivalutazione dei danni alla persona (+16%) e inflazione generale che ha superato il +18% nello stesso periodo.

Tuttavia, secondo associazioni come Codacons e Assoutenti, tali rincari non trovano giustificazioni solide, soprattutto alla luce degli utili record registrati dalle compagnie: 10,5 miliardi di euro nel solo 2024 (+32% rispetto all’anno precedente).

Le criticità strutturali del sistema assicurativo

A preoccupare non è solo l’aumento dei premi, ma anche la mancanza di grande concorrenza nel settore. Il mercato italiano è dominato da dieci gruppi assicurativi che coprono l’89% delle polizze RC.

L’inefficienza, in questo caso, può comportare anche il rischio è che si perda fiducia nello strumento assicurativo, come dimostra l’aumento delle vetture circolanti senza assicurazione: 2,9 milioni in Italia nel 2024, pari al 6,1% del parco veicolare nazionale.

Prospettive: stabilizzazione o nuovi rincari?

Le proiezioni per il 2025 non offrono un quadro ottimistico. Secondo GreenMe, i premi RC Auto potrebbero aumentare ancora tra il 6% e il 22%, a seconda della regione e della tipologia di polizza

Il paradosso è evidente: cala il numero di sinistri, ma crescono le tariffe. Secondo Federcarrozzieri, i costi reali delle riparazioni sono aumentati ma sempre mantenendo certi limiti. E nonostante i passi avanti nella digitalizzazione e nei confronti internazionali, il divario con la media UE si è ridotto da 138 euro a 24 – l’Italia resta uno dei Paesi con le polizze più care

Al consumatore la possibilità di scelta su come e quanto risparmiare: restare aggiornati, leggere attentamente le condizioni di polizza, sfruttare al meglio le piattaforme affidabili e imparare a orientarsi tra preventivi e clausole.