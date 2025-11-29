Quando la natura intreccia le forme

Il segreto dei kiwi che sbocciano in coppia

di Lia Onda

La frutta che tutti conosciamo ha colori e forme diverse tra loro e quando andiamo in frutteria non ci resta che l’imbarazzo della scelta secondo quello che offre la stagione.

Ci sono anche le grandi coltivazioni nelle serre che ci donano frutti anche fuori stagione e mi ha incuriosito la strana forma di alcuni kiwi, doppi come gemelli e tripli tutti attaccati. Solo un contadino potrebbe darmi delle risposte a questo strano fenomeno della natura.

