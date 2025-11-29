Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 29 Novembre 2025

Quando la natura intreccia le forme

Il segreto dei kiwi che sbocciano in coppia

 

di Lia Onda

 

 

La frutta che tutti conosciamo ha colori e forme diverse tra loro e quando andiamo in frutteria non ci resta che l’imbarazzo della scelta secondo quello che offre la stagione.

 

 

Ci sono anche le grandi coltivazioni nelle serre che ci donano frutti anche fuori stagione e mi ha incuriosito la strana forma di alcuni kiwi, doppi come gemelli e tripli tutti attaccati. Solo un contadino potrebbe darmi delle risposte a questo strano fenomeno della natura.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Lia Onda
Articoli correlati
Salute & benessere

Giornata Aids; dal 1 al 6 dicembre Open Week al Centro Test e Counseling di Ostia

sabato, 29 Novembre 2025
Arte e Fantasia di Lia Onda

Quando la natura intreccia le forme

sabato, 29 Novembre 2025
Politica

Fiumicino, Irienti: “Avviate le procedure per il referendum sul porto crocieristico”

sabato, 29 Novembre 2025
Sport

Basket: Supernova cade a Cassino, serata da dimenticare 86-79

sabato, 29 Novembre 2025
Politica

Via Aurelia, via libera alla messa in sicurezza delle pensiline Cotral

venerdì, 28 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
Nataline On Ice Parco da Vinci
Nataline On Ice Parco da Vinci
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci