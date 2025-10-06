L’estate è finita

Addio sole estivo, addio dolce brezza di mare, è ora di rimettere i remi in barca

di Lia Onda

Anche questa barchetta solitaria, in balia delle onde nell’immensità del mare, ha capito che la stagione delle gite e delle regate con le sue simili è terminata e solamente con il prossimo anno tutto si ripeterà come sempre.

Addio sole estivo, addio dolce brezza di mare, addio voci e sorrisi di grandi e piccoli, addio estate. E’ ora di rimettere i remi in barca e andare avanti nell’attesa del prossimo anno.

