Scritto da Fiumicino Online - martedì, 23 Settembre 2025

La pozzanghera al contrario

Uno specchio di armonia dove l’inversione crea magia

 

di Lia Onda

 

 

Si sente un pò ovunque la lamentela che tutto va al contrario e le stagioni non sono più come una volta. E’ vero, ma è l’evoluzione naturale del pianeta che purtroppo con l’inquinamento e lo sfruttamento creati dall’uomo hanno contribuito ad aggravare certe situazioni.

 

In questa foto io ho messo una grande pozzanghera al contrario e ho visto che fa un bell’effetto. Allora, ogni tanto qualcosa al contrario funziona!

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

 

