La magia della fotografia fai-da-te

Cerchi disegnati su una brocca e un filtro neutro: nasce un effetto artistico tutto da riscoprire

di Lia Onda

Con un filtro fotografico neutro ho creato questo effetto fotografico con una rudimentale brocca da giardino. Ho segnato con un pennarello chiaro dei cerchi tutti intorno lasciandone uno piccolo al centro senza toccarlo. Qualche piccola riga dal centro verso l’esterno ed ecco il risultato.

Lo utilizzerò ancora in altri soggetti e situazioni perché è simpatico. Con un pò di fantasia si possono creare tante curiose immagini.

Web site Lia Onda: www.liaonda.com