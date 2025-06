La fantasia del venditore

Un’idea vincente per esporre la merce al mercatino

di Lia Onda

In apparenza sembra un ombrello dipinto con vari colori ma la verità è che sopra il telo sono stati appuntati tanti orecchini di varie forme e colori e ben disposti in fila per due.

Un’idea vincente per esporre la merce in questo mercatino dove la fantasia del venditore ha fatto centro.

Web site Lia Onda: www.liaonda.com