Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 10 Dicembre 2025

Fiumicino, a Fiumara una festa di Natale dedicata ai più piccoli

Sabato 13 dicembre l’Associazione Fiumara nel Cuore allestirà un villaggio natalizio con distribuzione di dolci, regalini e l’incontro con Babbo Natale

 

 

di Fernanda De Nitto

 

 

Con l’imminente arrivo delle festività natalizie nella Città di Fiumicino è un susseguirsi di iniziative dedicate in particolare ai più piccoli. E’ questo caso dell’Associazione Fiumara nel Cuore che ha organizzato per il prossimo sabato 13 dicembre una simpatica e gioiosa festa di Natale.

 

A partire dalle ore 15.00, fino alle 18.00, nello spazio esterno antistante la chiesetta di Fiumara, in Via Costalunga, 92, sarà allestito un piccolo e colorato villaggio natalizio nel quale Babbo Natale si farà trovare pronto nel donare ai bimbi dolciumi e regalini.

 

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Associazione, e di tutti coloro che curano l’area della chiesetta, di regalare qualche ora di spensieratezza e gioia a grandi e piccini, ai quali saranno offerti anche pop corn, crostate, biscotti, caramelle e bevande.

 

Babbo Natale, nel suo trono colorato e festante, sarà pronto ad incontrare tutti i bambini che avranno l’occasione di salutarlo, raccontando anche i loro sogni e desideri per il Natale.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
