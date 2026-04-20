Prevenzione urologica nei giovani adulti: perché iniziare presto

Con la dott.ssa Rossana Lucera, focus su controlli, patologie più diffuse e importanza della diagnosi precoce tra i 18 e i 40 anni

di Fernanda De Nitto

La rubrica di informazione sanitaria “Salute & Benessere” nell’occuparsi di prevenzione urologica, per questa settimana tratterà con la dott.ssa Rossana Lucera, specialista in urologia, tale importante tematica, dedicandosi alla fascia d’età dei giovani adulti.

La prevenzione urologica è ovvio sia importante a qualsiasi età, ma come si definisce un giovane adulto e quale gli obiettivi di una visita di controllo?

“Possiamo considerare giovani adulti un’ampia parte della popolazione avente una fascia d’età compresa tra i 18 e i 20 anni, ma anche coloro che hanno superato i 30 anni fino a circa i 40. In questo caso parlare di prevenzione urologica significa cercare di prevenire le patologie che più frequentemente possono manifestarsi in questo periodo della vita”.

Quali, quindi, nello specifico le patologie che possono rivelarsi in un giovane adulto?

“Le patologie che più frequentemente si riscontrano in questo range di età riguardano in primis le malattie sessualmente trasmesse, dalle più gravi come l’AIDS, la Gonorrea, la Sifilide ma anche l’HPV, vale a dire il papilloma virus, fino alle più comuni, ma non meno importanti, balaniti per gli uomini e vaginiti per le donne, causati da batteri, miceti o virus. Tra le altre patologie c’è da segnalare l’eiaculazione precoce o, il più grave, tumore al testicolo”.

E quali, invece, le malattie presenti più frequentemente tra i giovani?

“In particolare nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 30 anni si riscontrano problemi di fertilità, disfunzione erettile, prostatiti e le più pericolose neoplasie degli organi genitali”.

Attraverso la visita urologica di controllo si possono prevenire tali patologie?

“La visita urologia permette di diagnosticare precocemente le sopraccitate patologie garantendo, con adeguata terapia, nella maggior parte dei casi, una risoluzione e guarigione completa. Purtroppo è evidente che non sono malattie che passano da sole, anzi lasciar passare del tempo può rendere più difficile la cura e compromettere la risoluzione”.

La dott.ssa Rossana Lucera riceve presso la Casa di Cura “Nostra Signora della Mercede” di Via Tagliamento, 25, a Roma, Tel. 06 8551948, e presso lo Studio Medico sito in Via del Forte Tiburtino, 98, Tel. 06 4062878. Per gli appuntamenti si possono chiamare gli studi o contattarla con WhatsApp al 39 376 2525935.