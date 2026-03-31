Prevenzione urologica, i consigli della dott.ssa Rossana Lucera

Dall’infanzia alla terza età, l’importanza dei controlli e di uno stile di vita sano per proteggere la salute delle vie urinarie



di Fernanda De Nitto

L’importanza della prevenzione è una tema molto sentito che il giornale approfondirà nella rubrica di informazione sanitaria “Salute e benessere” attraverso una serie di interviste con la dott.ssa Rossana Lucera, specialista in Urologia, nelle quali ci dedicheremo ad alcuni argomenti specifici in tema di patologie e malattie delle vie urinarie.

La dott.ssa Lucera, laureatisi con lode all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma ha una specializzazione in Urologia ed è iscritta all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma. La dottoressa si è formata presso il reparto di ginecologia ed urologia del Policlinico Umberto I e al Karolinska Hospital di Stoccolma. La stessa ha conseguito un Master di II livello in “Innovazioni tecnologiche in chirurgia laparoscopia avanzata” e in “Medicina Estetica”.

Dott.ssa Lucera quanto è importante la prevenzione?

“La prevenzione è fondamentale per diagnosticare precocemente eventuali patologie e per consigliare regole comportamentali da seguire per evitarne o rallentarne il più possibile la comparsa, promuovendo la salute e il benessere individuale e collettivo”.

Rispetto alla sua specializzazione, di cosa si occupa nello specifico l’urologia?

“L’urologia è una branca della medicina molto vasta che include tutte le patologie dell’apparato urinario maschile e femminile dalla nascita all’età avanzata, strettamente correlata all’apparato riproduttivo ed a quello gastroenterologico”.

Quando consiglia di fare la prima visita urologica di prevenzione?

“Non esiste un’età specifica, soprattutto se parliamo di prevenzione, in quanto ogni età è quella giusta. Perchè già nell’infanzia sarebbe importante controllare la normale conformazione degli organi riproduttivi ed eventuali patologie congenite. Nell’adolescenza opportuna per verificare il normale sviluppo degli organi sessuali e l’insorgenza di eventuali disfunzioni o patologie come il vericocele o il frenulo corto. Nell’età adulta per un check-up riguardante la salute della prostata, la predisposizione a patologie prostatiche o uro-ginecologiche, la calcolosi o la disfunzione erettile. Mentre nella terza età è fondamentale per prevenire o diagnosticare precocemente le patologie dell’età avanzata”.

Mentre per la donna in quali casi ci si rivolge all’urologo?

“Le donne prevalentemente si rivolgono all’urologo su indicazione del ginecologo non conoscendo a fondo l’importanza di tale visita soprattutto per i problemi di salute legati alle vie urinarie come cistiti ma anche calcolosi, infezioni o eventuali incontinenze”.

Parlando di prevenzione come poter tentare di evitare l’insorgenza di tali patologie, sia per l’uomo che per la donna?

“Consiglio intanto una prima visita urologica nell’età dello sviluppo e programmare dei controllo regolari, massimo ogni due anni, al fine di prevenire eventuali problematiche di salute che possono comparire nel corso della vita. E’ poi essenziale mantenere uno stile di vita sano attraverso una adeguata idratazione, un’alimentazione equilibrata, la pratica dello sport, una vita sessuale regolare con le adeguate precauzioni, evitando in tutti i casi l’abuso di alcol e di fumo. Ricordo che non bisogna aspettare i sintomi per andare dall’urologo”.

La dott.ssa Rossana Lucera riceve presso la Casa di Cura “Nostra Signora della Mercede” di Via Tagliamento, 25, a Roma e presso lo Studio Medico sito in Via del Forte Tiburtino, 98. Per appuntamenti +39 376/2525935.