Prevenzione: ASL Roma 3 aderisce a Open Week sulla Salute della Donna

Al Grassi di Ostia lunedì 28 aprile visite ginecologiche a donne tra 40 e 60 anni

Anche quest’anno la ASL Roma 3 aderisce a (H) Open Week sulla Salute della Donna, iniziativa promossa dalla Fondazione Onda ETS, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra martedì 22 aprile. Previsti eventi in tutta Italia dal 22 al 30 aprile con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Le strutture del network Bollino Rosa che hanno partecipato all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

La ASL Roma 3 lunedì 28 aprile, dalle 9 alle 13, proporrà consulenze e visite ginecologiche a tutte le donne di età compresa tra 40 e 60 anni. Il servizio sarà garantito presso l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia, all’interno del Reparto di Ostetricia e Ginecologia, stanza n.3. Non è necessaria la prenotazione.

“Come tutti gli anni la manifestazione promossa dalla Fondazione Onda rappresenta per noi un’ulteriore occasione di presenza sul territorio per la tutela della salute delle donne. Il personale medico del Grassi – spiega Rita Gentile, Responsabile Progetto Onda per la ASL Roma 3 – sarà a disposizione nell’intera mattina di lunedì 28 aprile per accogliere richieste, dare informazioni e fornire assistenza alle cittadine del territorio. Ci auguriamo che l’iniziativa raccolga come sempre entusiasmo e adesione, e che la nostra attività possa essere di aiuto alle donne che si rivolgeranno alla struttura”.

“Il nostro ospedale dedica la massima attenzione al benessere psicofisico femminile di ogni età e il nostro reparto di ginecologia e ostetricia rappresenta un punto di riferimento per le donne che hanno bisogno di assistenza. Ad ognuna di loro ricordiamo che la prevenzione è il primo strumento di cura che abbiamo e che la regolarità dei controlli evita l’insorgere di eventuali patologie”, conclude Rita Gentile.

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile avere maggiori informazioni sulle iniziative realizzate da Fondazione Onda ETS in collaborazione con gli ospedali Bollino Rosa.