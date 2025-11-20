La ASL Roma 3 aderisce a (H) Open Week sulla Salute della Donna

Consulenze e visite ginecologiche gratuite al Grassi di Ostia

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, la ASL Roma 3 aderisce anche quest’anno a (H) Open Week sulla Salute della Donna, iniziativa promossa dalla Fondazione Onda ETS.

Martedì 25 novembre, dalle 9 alle 13, la ASL Roma 3 proporrà consulenze e visite ginecologiche a tutte le donne di età compresa tra 40 e 60 anni all’interno del Reparto di Ostetricia e Ginecologia al piano terra dell’Ospedale Grassi di Ostia, che fa parte degli oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa. A disposizione delle donne anche colloqui con assistenti sociali referenti del Codice Rosa e consulenze telefoniche al numero dedicato 3669251621.

“Si tratta di un’iniziativa con la quale ribadiamo il nostro impegno a combattere ogni tipo di violenza di genere. In particolare – rimarca Rita Gentile, Responsabile Progetto Onda per la ASL Roma 3 – la violenza sulle donne credo rappresenti una delle più grandi violazioni, lo raccontano i dati delle vittime costrette a subire abusi fisici, psicologici, economici e sessuali. Ad aggravare il tutto è che il più delle volte questo accade all’interno delle mura domestiche, che invece dovrebbero rappresentare un luogo di protezione. Tutti abbiamo il dovere di contrastare il fenomeno e per questo è fondamentale che intorno alle donne si costruisca una rete di aiuto, perché nessuna di loro si senta sola”.

“Lo Sportello Antiviolenza dell’Ospedale Grassi di Ostia, gestito in collaborazione con Differenza Donna, è diventato negli anni un punto di riferimento e accoglienza – sottolinea Maria Rosaria Forte, assistente sociale e referente Codice Rosa Ospedale Grassi di Ostia – Lo scorso anno ha assistito 132 vittime di violenza. Il nostro continuo impegno resta legato soprattutto alla sensibilizzazione e conoscenza del tema sulla violenza di genere, fornendo, allo stesso tempo mezzi e strutture in grado di garantire sostegno e supporto di volta in volta necessari”.

Maggiori informazioni sul sito della ASL Roma 3.