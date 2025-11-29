Giornata Aids; dal 1 al 6 dicembre Open Week al Centro Test e Counseling di Ostia

La ASL Roma 3 per una settimana offre la possibilità di test gratuiti e riservati

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS che si celebra ogni anno il 1° dicembre, la ASL Roma 3 ha deciso di incentivare il test per la ricerca dell’infezione da HIV offrendo test rapidi gratuiti alla popolazione dal 1 al 6 dicembre. Il test gratuito e riservato può essere effettuato nel CTC- Centro Test e Counseling per l’HIV di Ostia Antica, in Viale dei Romagnoli 781. Il lunedì e il giovedì dalle 8 alle 16, il martedì mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13, prevista anche l’apertura straordinaria sabato 6 dicembre dalle ore 8 alle ore 12.

Il centro della ASL Roma 3 offre la possibilità di fare il test all’interno di un percorso di counseling sanitario. Qualora venga riscontrata la positività, il cittadino verrà indirizzato in una struttura per la cura delle malattie infettive.

“Il Lazio è la regione italiana con la maggiore incidenza di HIV. Partendo da questi dati, la nostra ASL ha già avviato da tempo una campagna di sensibilizzazione per spronare chiunque abbia il dubbio ad effettuare il test. E questa nuova iniziativa ribadisce il nostro impegno sul tema e rappresenta un modo ulteriore per incoraggiare la fascia di cittadini maggiormente a rischio a sottoporsi all’esame”, spiega Laura Figorilli, Direttore Generale ASL Roma 3.

“C’è un solo modo per sapere se si ha l’HIV ed è quello di fare il test. Si tratta di un esame veloce e facile che può essere svolto all’interno del nostro ambulatorio in modo riservato e nel rispetto della privacy, sia quando viene effettuato, sia alla consegna del risultato. Se per un qualsiasi tipo di motivo si ha il sospetto di aver contratto la malattia, è necessario fare l’esame e superare la paura iniziale. Per le persone sessualmente attive ripeterlo periodicamente dovrebbe rappresentare una buona abitudine. Sapere di aver contratto l’HIV permette di iniziare precocemente la terapia e contrastare l’inizio della malattia. Oggi i farmaci consentono di aver una vita normale”, conclude Francesca Leone, Responsabile Attività Assistenziali Prevenzione della Asl Roma 3.

Nel CTC è possibile inoltre avere informazioni riguardo tutte le malattie sessualmente trasmissibili. Il test per la ricerca del virus HIV è disponibile gratuitamente anche in tutti i centri prelievi della ASL Roma 3, presso strutture pubbliche o laboratori privati autorizzati, previa richiesta del medico di base o di uno specialista del SSN.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 06 56483289 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica uo.malattie.infettive@aslroma3.it.