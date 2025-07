ASL Roma 3: Torna “Un Sorriso a Scuola”, da settembre visite gratuite per bambini tra 6 e 13 anni

Si può prenotare fin da ora contattando il numero telefonico 3440048195

Anche quest’anno torna a partire dal mese di settembre “Un sorriso a Scuola”, la terza edizione del progetto della ASL Roma 3 rivolto alla prevenzione odontoiatrica/ortodontica dei bambini nella fascia di età compresa tra i 6 e i 13 anni e che prevede una valutazione orale gratuita.

La visita verrà effettuata all’interno del Poliambulatorio Ramazzini in Via Ramazzini 15 a Roma ed è possibile prenotare fin da ora contattando il numero telefonico 3440048195. La prenotazione prevede la possibilità di accedere al trattamento ortodontico con il solo pagamento del ticket e del manufatto protesico. Le visite si svolgeranno ogni sabato, a partire dal 13 settembre fino a sabato 6 dicembre.

“Si tratta di un progetto – spiega Roberto Morello, Direttore UOSD Otorinolaringoiatria e patologie odontoiatriche del cavo orale e cervico-facciali dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia – che per la nostra azienda rappresenta un forte investimento nell’ottica dell’educazione sanitaria rivolta ai più piccoli e in generale di quella che poi sarà la loro futura salute soprattutto nella prevenzione delle patologie malformative dento-scheletriche. Come in ogni tipo di patologia se interveniamo precocemente e in maniera tempestiva possiamo prevenire le più diverse problematiche dentali e di sviluppo del mascellare e della mandibola. Ma è soprattutto un’occasione per promuovere e far comprendere l’importanza e la necessità della consapevolezza dell’igiene orale. L’obiettivo è quello di educare e sensibilizzare i bambini a rafforzare la propria salute seguendo adeguati stili di vita“.

“Vogliamo coinvolgere genitori e bambini, perché troppo spesso ci si rivolge a un professionista solo quando si ha dolore. È invece molto importante accompagnare i bimbi sin da piccoli in uno studio odontoiatrico, perché per loro diventi una sana abitudine e perché spesso le patologie del cavo orale sottendono ulteriori problemi che è meglio intercettare. Ci auguriamo dunque che la nostra iniziativa abbia il successo che ha ottenuto nelle passate edizioni”, conclude Morello