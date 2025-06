ASL Roma 3: “Quando l’ospedale ed il territorio si incontrano con… Ostia 39”

Sabato 7 giugno al Centro Fijlkam il 2° Incontro Pediatrico-Neonatologico del Grassi di Ostia

Sabato 7 giugno, a partire dalle 8.30, l’Aula Magna del Centro Fijlkam a Ostia ospiterà il 2° Incontro Pediatrico-Neonatologico dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia “Quando l’ospedale ed il territorio si incontrano con… Ostia 39”.

“L’iniziativa, che promuoviamo per il secondo anno consecutivo, rappresenta un’occasione di confronto e analisi tra professionisti provenienti non solo da Roma, ma anche da altre province del Lazio”, spiega Luisa Pieragostini, Responsabile Scientifico dell’iniziativa e Direttore di Pediatria dell’Ospedale Grassi di Ostia.

“Il reparto di Pediatria del Grassi è stata ulteriormente potenziato grazie alla presenza di alcuni nuovi centri aperti negli ultimi 18 mesi: l’Ambulatorio di Controllo Neonatale, l’Ambulatorio di Ecografia cerebrale e l’Ambulatorio di Gastroenterologia Pediatrica. Un aggiuntivo supporto ci verrà dato anche dai Dirigenti Medici che saranno assunti a seguito del concorso promosso dall’azienda. Infine, credo sia giusto sottolineare anche che, pur non avendo un Pronto Soccorso pediatrico, se un bambino si presenta al Pronto Soccorso del Grassi viene immediatamente indirizzato alla nostra unità per la consulenza e la cura di cui ha bisogno”, conclude Pieragostini.

L’iniziativa, che vedrà la partecipazione di medici chirurgi, infermieri pediatrici, ostetriche, infermieri è patrocinata dalla ASL Roma 3, dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dall’Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia, dalla Società Italiana di Neonatologia e dalla Società Italiana di Pediatria.

Tre le sessioni di lavoro: nella prima protagonista sarà il cuore, dalla diagnostica ecografica pre e postnatale a cosa si fa e/o si potrebbe fare in un centro di I livello per arrivare al PS Pediatrico; la seconda tratterà la Sindrome Metabolica, dalla sua prevenzione, già con l’alimentazione del Neonato, passando per un Centro di Eccellenza dedicato, fino all’osservazione dal Pediatra di Famiglia; la terza sessione Infermieristica-Ostetrica approfondirà tematiche relative alla nascita e alla successiva assistenza, come l’OBI pediatrico (Osservazione Breve Intensiva Pediatrica) ed il lavoro svolto per i piccoli dalla Smile House Roma.