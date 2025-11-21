Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 21 Novembre 2025

ASL Roma 3, al via “Riflessi di Donna”: mostra contro la violenza di genere

Il 25 novembre allo Spazio Start l’esposizione del Centro Diurno Brisse: opere, letture e incontri per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

 

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Centro Diurno Brisse della ASL Roma 3 inaugura martedì 25 novembre, alle ore 18, una mostra dal titolo ‘Riflessi di Donna’. L’esposizione si terrà presso lo Spazio Start Via Balzaretto 210 a Roma gestito dal critico d’arte Daniele Radini Tedeschi e da Stefania Pieralice.

 

La mostra temporanea si inserisce nell’ambito della Settimana contro la Violenza di Genere ed è composta di lavori realizzati dagli utenti del centro che, con la partecipazione degli operatori sanitari che li seguono quotidianamente, saranno presenti il 28 novembre all’interno dello spazio con una lettura di elaborati e confronti proprio sul tema della violenza di genere. Tutte le opere hanno come tema centrale: la donna, nelle sue molteplici identità: madre, sorella, moglie, compagna, amica, collega. Nei giorni di esposizione delle opere ci sarà anche la lettura di monologhi scritti dai ragazzi del gruppo di teatro del Centro diurno Mazzacurati.

 

“Questa mostra è prima di tutto un omaggio alla forza femminile, ma anche un’occasione di riflessione sul dolore che troppe volte ancora la attraversa – spiega Viviana Muccini, psicologa della ASL Roma 3 – Sarà possibile ammirare diverse opere, tra le quali un mosaico raffigurante le scarpette rosse, simbolo universale della lotta al femminicidio; una rielaborazione della Monnalisa con la mano a coprire il volto, segno di difesa e resistenza. Gli obiettivi che ci proponiamo attraverso questa collaborazione sono i seguenti: dare visibilità alle capacità creative dei nostri utenti, spesso oscurate dagli aspetti clinici; promuovere una cultura inclusiva, che riconosca il valore sociale e artistico di ogni persona; stimolare una riflessione collettiva sul tema della violenza di genere attraverso un linguaggio universale come l’arte; creare un’occasione di apertura al territorio e di collaborazione con le realtà culturali presenti”.

 

“Queste attività artistiche sono fondamentali per chi frequenta i nostri centri e rappresentano una forma di cura che li sostiene nel percorso della malattia, offrendo nuovi strumenti per combattere il disagio psichico. Musica, arte, sport sono attività di socializzazione che promuoviamo con regolarità in tutti i centri della nostra azienda e che raccolgono sempre l’entusiasmo e la partecipazione da parte degli utenti” conclude Muccini.

 

Alla realizzazione dell’esposizione hanno partecipato circa 20 persone, tutti utenti della struttura per la cura della salute mentale gestita dalla ASL Roma 3. L’ingresso alla mostra è libero, sarà possibile visitare l’esposizione dalle 10 alle 19 fino al 28 novembre quando alle 13 ci sarà la cerimonia di chiusura.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Asl Rm3
