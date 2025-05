All’ospedale Sant’Eugenio il progetto LMA REIKI, “la Medicina dell’Amore”

Veronica Vincenzi: “I pazienti ematologici sono entusiasti, grazie ai risultati positivi a livello psicologico e umano”

di Fernanda De Nitto

Da un pò di tempo, per i pazienti ematologici dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, è attivo un progetto innovativo e carico di umiltà. Si tratta di LMA REIKI, acronimo dal doppio significato potente e simbolico. LMA come “La Medicina dell’Amore” ma anche “Leucemia Mieloide Acuta”, la malattia che ha colpito Francesca Ghini, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.

A parlarci dell’importante progetto di integrazione tra medicina e umanità, Veronica Vincenzi, dello studio massaggi e Reiki “Una carezza per l’anima” di Fiumicino, la quale insieme ad altre volontarie, svolge questo importante atto d’amore per i pazienti ematologici, affetti da varie forme di leucemia.

“Ogni mercoledì insieme a Monica Lugini, Anna Maria Posocco Stefanucci e la stessa Francesca ci rechiamo presso l’Ospedale Sant’Eugenio per offrire gratuitamente trattamenti di supporto complementare alle terapie mediche tradizionali. Ci teniamo a precisare – spiega Veronica Vincenzi – che il Reiki non sostituisce le cure, ma sostiene la persona nella sua totalità tra corpo, mente e spirito. In un reparto tanto delicato, ogni gesto di ascolto profondo e presenza consapevole può fare la differenza”.

“I pazienti ematologici, infatti, sono entusiasti – sottolinea – grazie ai risultati positivi che la nostra presenza infonde a livello psicologico e soprattutto umano. Il Reiki è, infatti, una pratica energetica giapponese basata sulla trasmissione dell’energia vitale, che arriva nei pazienti come una forza inaspettata durante il percorso di cura, che non si limita ai farmaci ma si estende all’ascolto, alla presenza consapevole e alla professionalità di chi ha piacere a donare la sua esperienza con il cuore”.

“Tutto ciò è possibile grazie alla grande forza di Francesca Ghini – rimarca – sopravvissuta alla LMA grazie alle cure e al trapianto di midollo osseo, che durante le terapie trovò nel Reiki un’esperienza trasformativa, tanto profonda da spingerla a portare questa energia proprio tra i letti dei pazienti ematologici”.

“Per la realizzazione di tale progetto sociale è stata fondamentale la collaborazione e la speciale accoglienza di tutto il personale, dottori e infermieri, e della commissione medica del reparto ematologico del Sant’Eugenio e l’Associazione Accreditata Bianco Airone, che rendono quotidianamente possibile la realizzazione di LMA Reiki. I pazienti trovano nei Reiki, quella motivazione in più per non arrendersi, per connettersi all’energia universale che ricarica pensieri ed emozioni attivando connessioni volte al bene, accudendo corpo e anima mediante un amore incondizionato” ha concluso Veronica Vincenzi.

Le volontarie sono disponibili a presentare il progetto LMA Reiki sia presso strutture pubbliche che private, come centri, associazioni e istituzioni, che le stesse saranno felici di incontrare al fine di condividere i dettagli di questa importante attività. Inoltre il progetto necessita di sponsor per il proseguo costante del percorso destinato al benessere, alla consapevolezza e all’evoluzione interiore.

Per informazioni, appuntamenti e proposte di collaborazione si può scrivere a: reiki.lamedicinadellamore@gmail.com oppure contattare le volontarie attraverso la pagina Facebook “LMA REIKI“.