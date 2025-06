“Passaggio della Campana” per il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti

Il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti ha festeggiato il tradizionale “Passaggio della Campana”, quale appuntamento atteso, ogni anno, per la fine del mese di giugno, che segna simbolicamente il passaggio di consegne tra presidenti ed apre un nuovo anno rotariano.

A presenziare alla cerimonia diverse autorità rotariane, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fiumicino Monica Picca, in rappresentanza del Sindaco Mario Baccini, il Presidente del X Municipio di Roma Mario Falconi, Monsignor Vittorio Formenti e, tra gli altri, l’Assistente Distrettuale Antonello Rambotti.

Il presidente uscente Catia Fierli, prima di lasciare il suo incarico a Roberto Cepparotti, ha dato inizio alla serata con un sentito discorso in cui ha ripercorso le numerose attività che hanno caratterizzato l’anno rotariano 2024-2025. In un clima di commozione e gratitudine il Presidente ha evidenziato l’impegno del club nel sostenere iniziative di service, culturali, di formazione ed a servizio della comunità.

Tra le molteplici iniziative, ricordate dal Presidente Fierli, egregiamente raccontate attraverso un video montato da Nino Villani e Silvia Tocci di Ostia Tv, vi sono state: la visita al Museo delle Navi di Fiumicino, la Colletta Alimentare, il progetto di “Legalità e Cultura dell’Etica” promosso dal Distretto 2080 con referente Maria Ferrante e suo marito Paolo Puccini, il progetto Vertical Farm, destinato a persone fragili e ragazzi in difficoltà, realizzato presso il Borgo Don Guanella di Roma. Tra le iniziative di service per la cittadinanza “Giugno per la prevenzione della cataratta e del glaucoma” organizzato in collaborazione con la Asl Rm3, la Regione Lazio e l’Amministrazione Comunale.

Durante l’anno rotariano 2024-2025 sono stati anche sostenuti diversi convegni, tra cui quello promosso dalla socia Maria Gaia Pensieri, Presidente del Comitato Scientifico ricerca scomparsi ODV, titolato “Dal disagio giovanile alla scomparsa, come promuovere il benessere dei giovani”. Il Club ha, altresì, partecipato attivamente agli eventi distrettuali e approfondito temi cruciali come la sostenibilità ambientale, rafforzando anche i legami con le nuove generazioni attraverso momenti conviviali, familiari e sportivi, condivisi come comunità, anche per la raccolta fondi rotariana “End Polio Now”.

“Ringrazio tutto il Consiglio Direttivo del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti e tutte le socie e i soci per aver condiviso un sogno interdistrettuale come la vertical farm e l’importante visita del governatore Fabio Arcese – ha dichiarato durante la cerimonia di passaggio della campana Catia Fierli – Un ringraziamento particolare al past president Marcello Tamiano, per la sua esperienza, l’impegno e le responsabilità assunta durante tutto l’anno; al tesoriere Alessandro Luccitti per la sua precisione e professionalità; al Prefetto Elena Emanuel per il suo impegno organizzativo; a Fernanda De Nitto per aver reso visibile, attraverso la comunicazione, e la progettazione tutti i nostri eventi; al socio pasticcerie Claudio Grieco per la partecipazione personale e dolciaria; al socio Sergio Martuscelli per l’ingresso di nuovi soci nel club e a Corrado Innocenzi per la gestione logistica di alcuni nostri eventi”.

“Infine – conclude Catia Fierli – il ringraziamento più grande lo rivolgo al nuovo Presidente Roberto Cepparotti, al quale auspico un anno costruttivo e ricco di grandi soddisfazioni”.

Il neo Presidente Cepparotti ha presentato la sua squadra, auspicando un futuro anno progettuale proficuo e intenso per tutti.