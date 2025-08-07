Nuova serie TV: la Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino cerca location

Alessandro De Nitto: “La stiamo cercando, su tutto il Comune di Fiumicino, per una serie tv da realizzare tra fine ottobre e dicembre”

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino in questo periodo è particolarmente impegnata con diverse produzioni cinematografiche che stanno valutando svariate opzioni sul territorio per poter girare, da settembre, diversi film e serie tv nelle varie località del Comune.

“Con molta probabilità Fiumicino sarà, a partire dalla stagione autunnale, una nuova Cinecittà, divenendo il luogo prescelto di film di registi e scrittori affermati nel panorama nazionale ed internazionale della cinematografia, i quali hanno avuto modo di vedere in queste settimane le numerose ambientazioni naturalistiche, urbanistiche e paesaggistiche del territorio. La ripresa del settore cinematografico fa ben sperare per le tante maestranze e professionalità che saranno impegnate in questi nuovi progetti su Fiumicino – afferma il Direttore della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, Alessandro De Nitto – Tra le tante richieste che stanno giungendo sul territorio vi è quella di una produzione cinematografica che sta ricercando location su tutto il Comune di Fiumicino per l’ambientazione di una serie tv da realizzarsi tra fine ottobre e dicembre. Nello specifico, momentaneamente, la produzione cinematografica, che realizzerà la fiction, avrebbe necessità di una villetta indipendente su due piani con balcone ed un ampio spazio frontale”.

Gli interessati che ritengono di avere una casa con queste caratteristiche possono inviare una e-mail alla Commissione Cinematografica al seguente indirizzo fiumicinocinema@gmail.com allegando foto dell’abitazione, in particolare gli spazi esterni e la facciata, insieme con i relativi contatti telefonici. La Commissione provvederà successivamente, sulla base della valutazione effettuata esclusivamente dalla società di produzione, a fornire tutte le informazioni rispetto alle eventuali riprese che si andranno a realizzare presso la casa.