Nei punti vendita CONAD di via Tempio della Fortuna e via del Faro, le bottiglie in pet hanno nuova vita

De Renzis: “Il nostro obiettivo è essere impegnati nei confronti dell’ambiente ed attenti alle esigenze dei clienti”



di Fernanda De Nitto

Presso i punti vendita CONAD di Via Tempio della Fortuna e Via del Faro, a Fiumicino, sono operativi gli eco-compattatori dedicati al riciclo delle bottiglie in Pet. Con questa iniziativa questi due supermercati, insieme a Coripet, intendono promuovere stili di vita consapevoli e comportamenti sostenibili.

A descriverci il funzionamento dell’eco-compattatore, Giuseppe De Renzis, socio che gestisce i due punti vendita di via Tempio della Fortuna e via del Faro: “L’installazione dell’eco-compattatore ha il duplice obiettivo di essere impegnati nei confronti dell’ambiente ed attenti e vicini alle esigenze dei clienti CONAD. Infatti coloro che sono in possesso di Carta Insieme o Carta Insieme Più Conad Card, a seguito della registrazione sull’applicazione di Coripe, hanno l’opportunità di riciclare le bottiglie in pet, accumulando punti nella tessera, al fine di ricevere buoni spesa o i premi previsti dal catalogo“.

“Presso gli eco-compattatori – spiega – possono essere conferite esclusivamente bottiglie in pet, vuote, non schiacciate e comprese di tappo, con etichetta intatta e con codice a barre leggibile, destinate alla conservazione di liquidi alimentari. La macchina non accetta, infatti, contenitori non in pet tipo bottiglie di detersivi, saponi e spray”.

“L’installazione delle macchine presso i due punti vendita di Fiumicino, avvenuta già da qualche tempo, ha riscosso da subito un notevole successo – evidenzia Giuseppe De Renzis – con i clienti entusiasti per l’iniziativa di valorizzazione ecologica. Ad oggi i cittadini, delle più disparate età, clienti CONAD, utilizzano con consuetudine gli eco-compattatori per il conferimento delle loro bottiglie in pet, dimostrandosi sensibili e attenti verso il comune intento di sostenibilità ambientale e partecipazione civica, considerandolo quale valore aggiunto ai loro acquisti”.

“L’iniziativa – aggiunge – costituisce anche un utile deterrente contro l’abbandono dei rifiuti, sollecitando i cittadini, che frequentano i punti vendita di via Tempio della Fortuna e via del Faro, rispetto al decoro urbano derivante da una responsabilità condivisa a carattere ecologista”.

“Presso i due supermercati, sempre in un’ottica di rispetto ambientale, è presente anche il box per il recupero dell’olio esausto, da conferire all’interno del contenitore, una volta raffreddato, in una qualsiasi bottiglia di plastica. L’utilizzo dei box di raccolta oli è un importante gesto per la tutela dell’ambiente, in quanto permette di evitare che l’olio esausto finisca in discarica o nell’ambiente naturale, dove potrebbe causare inquinamento” ha concluso Giuseppe De Renzis.

I punti vendita CONAD si dimostrano quindi particolarmente sensibili alle tematiche ambientali sostenendo ed incentivando modelli di economia circolare.