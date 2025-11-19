Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 19 Novembre 2025

La Bottega del Tempo approda a Fregene e Maccarese

Un ciclo di tre incontri per riscoprire memoria, identità e tradizioni del territorio

 

Dopo il successo delle precedenti iniziative a Fiumicino, la “Bottega del Tempo” prosegue il suo percorso dedicato alla memoria collettiva, alle tradizioni locali e ai cambiamenti che hanno caratterizzato il nostro territorio.

 

La sede della Pro Loco Fregene – Maccarese, in Viale della Pineta 110 a Fregene, ospiterà un nuovo ciclo di incontri culturali promossi dalla Fondazione Anna Maria Catalano. Gli appuntamenti si terranno giovedì 20 novembre, giovedì 27 novembre e giovedì 4 dicembre 2025, sempre alle ore 17:45.

 

Gli incontri rappresentano un’occasione di confronto e partecipazione aperta alla cittadinanza: un luogo in cui storie, ricordi e testimonianze si intrecciano con la cultura e la vita della comunità.

 

Ogni appuntamento offrirà ai partecipanti la possibilità di rivivere episodi significativi della storia locale, condividere esperienze e contribuire alla costruzione di un racconto comune capace di custodire e valorizzare le radici del territorio. L’ingresso è libero. La cittadinanza è invitata a partecipare.

 

Per informazioni:
Fondazione Anna Maria Catalano – info@fondazionecatalano.it
Emanuela Battistello – 349 7355024

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
emanuela Battistello Fregene La Bottega del Tempo
