Flavia, 19enne di Fiumicino, nuova allieva di “Amici 25”

La giovane cantante di Fiumicino entra nella scuola di Maria De Filippi e conquista subito simpatia e sostegno sui social

Dopo Mara Sattei, che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2023, e Flaza, una giovane di Fregene, il territorio di Fiumicino ha una “sua” nuova partecipante ad Amici su canale 5, la trasmissione di Maria De Filippi.

Si chiama Flavia B. ed è stata scelta dalla speaker radiofonica e conduttrice Anna Pettinelli nella sua squadra: nella diretta televisiva di domenica, dove ha cantato “Oggi sono io” di Alex Britti e ripresa con una grande versione da Mina, è stata l’ultima cantante ed allieva a entrare nella scuola di Amici, arrivata all’edizione numero 25.

Già molte le attestazioni di simpatia e di sostegno, sui social cittadini, per la 19enne di Fiumicino, che ha fatto già vedere le sue doti vocali ed interpretative. E’ una delle allieve della classe di Canto più giovani dell’edizione appena cominciata del talent show.

Anna Pettinelli, unica prof che l’ha scelta e che l’ha voluta subito nella propria squadra, al momento della scelta ha scherzato con lei chiedendole se tifasse per la Lazio o la Roma. La maglia ufficiale di allieva della scuola le è stata poi data dal ballerino internazionale, Giuseppe Giofrè, ex allievo e professionista ad Amici. Flavia ha già partecipato al Roma Music Festival.