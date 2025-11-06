Fiumicino torna protagonista nelle fiction nazionali

Le serie “Hanno ucciso l’uomo ragno” e “Il Commissario Ricciardi 3” girate tra Maccarese e Fregene grazie alla collaborazione della Commissione Cinematografica della Città

La Città di Fiumicino sarà nuovamente protagonista nelle serie tv “Hanno ucciso l’uomo ragno” e “Il Commissario Ricciardi 3” che andranno in onda nei prossimi giorni sulle reti nazionali.

Grazie alla fattiva collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, le società di produzione hanno ambientato alcune delle scene delle fiction presso alcune arterie principali di Maccarese, sulle spiagge del litorale e al Villaggio dei Pescatori di Fregene.

Infatti la terza stagione della serie tv Rai nata dai romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni, con protagonista Lino Guanciale, e la regia affidata a Gianpaolo Tescari, avrà le tipiche abitazioni del Villaggio dei Pescatori di Fregene e il suo mare come sfondo di uno dei casi affidati al commissario Luigi Alfredo Ricciardi, capace di risolverli grazie a un dono tanto misterioso quanto doloroso: la possibilità di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e di ascoltarne l’ultimo pensiero. Accanto a lui un cast corale e affiatato composto da Antonio Milo, Enrico Iannello, presenti anche loro per le riprese a Fregene, insieme con Serena Iansiti, Maria Vera Ratti e Marco Palvetti.

Il Direttore della Commissione Cinematografica Alessandro De Nitto anche in questo caso ha fornito la massima collaborazione alla produzione per la realizzazione delle riprese sul territorio, impegnando diverse maestranze tecniche e artistiche locali per il controllo e la sorveglianza del set. La serie tv andrà in onda, con la prima delle quattro puntate, il prossimo lunedì 10 novembre, in prima serata su Rai Uno.

Sarà, invece, trasmessa in chiaro a partire da domani, venerdì 7 novembre, su TV8 la serie di successo prodotta da Sky nel 2024 “Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883”, diretta da Sydney Sibilia, ideatore e sceneggiatore della fiction molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, che racconta in 8 episodi la genesi del gruppo di Max Pezzali e Mauro Repetto.

La produzione per alcune delle riprese più significative della storia, con la collaborazione della Commissione Cinematografica, ha scelto le arterie principali di Maccarese dove i giovanissimi cantanti ai loro esordi sfrecciano su autovetture e motocicli simbolo degli anni ’80. La stessa produzione è oggi impegnata nel sequel della serie “Nord Sud Ovest Est” privilegiando anche in questa occasione il territorio di Fiumicino per le riprese di alcune importanti scene.

“Ad oggi sono diverse le produzioni cinematografiche che hanno scelto Fiumicino e i suoi territori per l’ambientazione di serie tv e film di registi affermati e di opere prime. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, i vari uffici, il Suap e la Polizia Locale, la Città è sempre più protagonista nel mondo della celluloide” dichiara il Direttore della Commissione Cinematografica di Fiumicino Alessandro De Nitto