Marco Rebeggiani, il campione di Fiumicino che vola sul mare con il Wing Foil

Dalla vittoria al primo Campionato Italiano alla top ten mondiale: il rider racconta passione, allenamenti e il sogno di far crescere nuovi talenti sulle acque di Fiumicino

di Fernanda De Nitto

Prosegue il nostro approfondimento dedicato alle eccellenze sportive del territorio, andando questa volta a scoprire uno sport poco conosciuto, il Wing Foil, che annovera tra i suoi atleti, Marco Rebeggiani, appassionato campione di Fiumicino.

Come nasce la passione per il Wing Foil e di che sport si tratta?

“Ho iniziato quattro anni fa a praticare questa disciplina, che si era da poco fatta strada nel panorama degli sport acquatici, diffondendosi in tutti i litorali del mondo grazie alla capacità di coinvolgere chi ama vivere il rapporto con il mare e la natura in maniera immersiva e adrenalinica. E’ uno sport che integra elementi presi in prestito da altre discipline, consentendo di planare sull’acqua attraverso l’impiego di una tavola, di una sorta di vela che si chiama ‘ala’ (wing), ma soprattutto un ‘foil’, ovvero una superficie immersa che fa ‘volare’ la tavola sull’acqua. Come Luna Rossa, per capirci. Già dagli esordi ho avuto la fortuna di vincere il primo campionato italiano nella storia del wing foil nella mia categoria, per poi approdare a diverse competizioni internazionali. Il mio rapporto con gli sport acquatici è nato da giovanissimo, iniziando dapprima a praticare il windsurf, poi il kitesurf fino al foil, che non costituisce uno step evolutivo del surf, bensì un cambio di fisica operativa che scavalca la resistenza con un mezzo che non galleggia, ma vola nell’acqua. Oggi tutta la nautica, dal surf alla vela, ai piccoli yacht sta sviluppando il concetto del foil, che moltiplica a dismisura la velocità ottenibile e riduce l’energia necessaria (ovvero i consumi)”.

Quale è stata l’ultima competizione alla quale hai partecipato?

“Ho da poco concluso la Wing Foil Racing World Cup Master nella baia di Praia da Vitòria, sull’isola di Terceira, nelle Azzorre. L’evento riuniva in acqua sia la categoria Master, sia la Grand Master, con una classifica assoluta unica. Io ho chiuso al settimo posto, classificandomi terzo nella categoria Grand Master, completando un podio tutto italiano insieme a Paolo Migliorini ed Enrico Tonon. Per me è stata una grande soddisfazione portare il nome di Fiumicino nella top ten assoluta del mondiale“.

Quanto è impegnativo l’allenamento di un atleta di wing foil?

“Per essere competitivo in questo sport occorre mantenere portanza, velocità, precisione, ma soprattutto un costante controllo della profondità del foil, la comprensione della lettura dell’onda e allo stesso tempo molta tattica. Tali capacità si apprendono nel tempo, con impegno e passione, attraverso, ad esempio, sessioni di pump-foil, senza wing, che ti permette di avanzare nell’acqua utilizzando la forza dinamica del proprio corpo in sintonia con la spinta di una pinna. La tattica invece è una cosa difficile, richiede esperienza, ma la possibilità di regatare con i migliori del mondo è davvero il miglior modo di apprenderla. Trovandomi spesso in competizione con ragazzi anche più giovani, il mio essere over 50, mi rende ancora più orgoglioso dei risultati finora raggiunti, che valgono più di qualsiasi medaglia”.

Fiumicino è una città particolarmente legata al mare che tra le sue peculiarità annovera proprio una costa attrattiva per turisti e sportivi, in particolare giovani del territorio. Quale suggerimento si può dare ai ragazzi che sono curiosi di conoscere il wing foil?

“Il Wing Foil è una disciplina praticamente nuova che permette di avere un contatto diretto ed intenso con il mare. Oggi vi sono strutture, allenatori e federazioni che possono seguire i ragazzi nel loro percorso di avvicinamento a tale sport. Il mio augurio è quello di poter condividere con tanti giovani il mare, anche a Fiumicino, sperando di avere in futuro tanti olimpionici, magari proprio cresciuti in queste acque… a Los Angeles 2028“.